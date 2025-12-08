快訊

婆家祖傳規矩…億元豪宅馬桶要「集滿全家」才能沖水！媳婦崩潰：原始人生活

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在結婚後住進婆家上億元的豪宅，卻被規定上廁所必須「全家人都上完才能沖水」。 圖／ingimage

結婚之後，婆媳之間的矛盾往往是許多家庭很難解決的課題。一名女網友發文，稱在結婚後她住進上億元的豪宅，婆婆卻規定上廁所不能亂沖水，小號時必須「全家人都上完才能沖」，並發現這似乎是「祖傳規定」，除了原PO以外大家竟然都習慣了，讓她感嘆「住著上億的豪宅，卻過著原始人的生活」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示她結婚後住進婆家上億元的豪宅，但婆婆有一個奇特的規定，就是上小號後「要等到全家人都上完才能沖水」，即使是半夜上廁所也一樣，一定要等到天亮所有人都上完廁所才能沖，而婆婆的理由是「水費很貴」。

原PO抱怨，不沖水的話不僅廁所內臭氣熏天，臭味更會瀰漫整個家裡，對家人們的健康造成不良的影響，但只要一沖水就會被婆婆罵。原PO無奈表示，其實水費在家庭支出算是最少的了，倒是婆婆整天在家裡看電視，只要少看一點電視，「省下來的電費就足夠支付水費了」。

原PO也發現，不能沖水的規定似乎是家裡祖傳的規矩，她不知道怎麼跟婆婆說，而且一家人除了她以外，竟然都習慣了，讓她直呼根本「過著原始人的生活」。朋友建議她辦出去住，否則馬桶上都是別人尿裡的細菌，很容易感染而生病，原PO為此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為既然生活習慣不同，搬出去的確是好選擇，「不能自己搬出去住嗎？為何要委屈自己，住在這種上億的豪宅」、「不用說，自己找房子搬走」、「祖傳的規矩，他們自己去遵守就好了，妳沒必要跟著受苦，如果妳老公不願意搬家，那妳也可以自己搬」、「我就問為什麼不搬？住在人家家裡就只能守人家的規矩」。

也有網友猜測此規矩的原因，更分享類似經歷，「我在猜妳婆婆應該是相信風水之說，水即是財」、「我家也有這種人，為了省水，幾天才洗澡，冬天1週洗1次」、「真的有這種人，我認識的人，他們家經營校車服務也有很多排屋但吃得很省，上大小號要等最後一個上了才沖水，上大號廁紙只能用三格」、「我婆婆也是，全家一起上完才沖，沖的時候還不能太大力，我兒子不小心按到底還被她罵」。

