自己的媽媽自己顧？他給4萬家用「妻拒絕照顧岳母」網不挺：請看護就好

全職家庭主婦沒有收入，需要由丈夫給家用，拒絕照顧生病奶奶是合理嗎？台灣1名人夫在網上大呻，指每月給予妻子4萬新台幣家用，他另外負責家人保險和小孩補習費，最近其母親生病，希望妻子可以幫忙照顧，但對方一口拒絕，強調「自己媽媽自己顧」。人夫指妻子是全職家庭主婦，掌年外母生病，她當然有時間可照顧病母；而他則要上班，「都不能請她幫忙？」，要求「不然換你去上班，給我家用，我也想盡孝道」，卻遭妻子斥是「媽寶男吃軟飯」。

每月家用大約4萬新台幣

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己一家沒有房貸，小孩正在讀國中，每月家用大約4萬新台幣，「雖然不多，但不至於會餓死」，樓主亦會支付家人保險費用和小孩補習費。

妻子拒絕照顧生病奶奶

樓主母親數個月前生病，希望妻子可以協助照料，妻子卻指「自己媽媽自己顧」，又指當年外母生病，的確由妻子照顧，但由於妻子是全職家庭主婦，所以有時間照顧病母。樓主指自己需要上班，所以今次想向妻子求助，更反駁指「那不然換你去上班，給我家用，我也想盡孝道」，妻子則回敬他是「媽寶男吃軟飯」。

樓主︰男人有責任賺錢養家，但這些心酸誰懂？

樓主慨嘆「男人有責任賺錢養家，但這些心酸誰懂？」，明明大家分工合作，自己「當初支持，她才不用擔心家計，做自己想做的事情」，但對方現時斤斤計較。

網友建議聘請看護

大量網友留言討論，「2個人要互相扶持才會長久，短時間照顧的話，妻子幫忙點不算什麼」、「應該是平日感情也不好」、「4萬新台幣家用還真的很少，你以為是百萬嗎？」、「1個月4萬新台幣包山包海、包父母還包小孩，我給你，你來做」、「請看護就好」。

