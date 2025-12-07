【聚焦賽博龐克】劉育成／AI時代賽博龐克的記憶與身體

圖／Henguy

▋如今已接近是一種生活現實

賽博龐克（cyberpunk）雖然作為一種科幻敘事文類，但可能更像是能夠幫助我們思考的哲學概念，用以探究在人工智慧（AI）時代，我們對於「我是誰？」以及「什麼是真實？」的問題討論。例如，我們可能對一個聊天機器人產生情感依賴，也可能在看到一段影片時懷疑其真假。「機器中的幽靈」（the ghost in the machine）如今已經接近一種生活現實。我們不得不在由演算法建構的數位「靈魂」中，尋找真實與生命的意義。

賽博龐克的世界觀，大多是一種反烏托邦型態：巨大的跨國企業取代了政府的功能，環境瀕臨崩潰，整個社會極度碎片化。人們對現實感到絕望，轉而投入科技的懷抱尋求慰藉，無論是改造自己的身體，還是沉浸在虛擬現實之中。

在這樣的世界，故事的主角往往是社會邊緣的局外人──駭客、傭兵，或是獨來獨往的「街頭武士」。他們在一個自己永遠無法戰勝的壓迫體系中掙扎求存，並不時地奮起反抗。這種「龐克」精神，正是對科技與企業權力所帶來的「去人性化」力量的一種回應，強調即使在一個試圖抹殺個人意志的世界裡，個體的選擇與反抗依然重要。

此外，在賽博龐克的世界裡，先進的義體改造、人工智慧與醫療服務等，都成了昂貴的商品。這種商品化導致富人可以將自己升級到近乎「後人類」的狀態，而大眾則被遺棄在汙染、頹敗的環境中，他們的勞動力也因為自動化而被淘汰。在各種賽博龐克的議題中，「記憶」與「身體」一直都是相當具吸引力的主題。透過兩部經典影視作品，從前述面向出發，我們得以思考賽博龐克如何對現實、身分與意識的本質提出看法。

▋關於「人性」的標準與想像

首先是《銀翼殺手》以及其原著小說《仿生人會夢見電子羊嗎？》，故事的核心在於用來辨別仿生人的「孚卡測試」，以及一位名叫瑞秋（Rachael）的仿生人被植入虛假的記憶。這引出了一個根本問題是：如果我們的身分（認同）建立在記憶之上，那麼當記憶可以被人工製造或竄改時，「我」還是「我」嗎？或者，在多大程度上，「我」還會是「我」？記憶還可以用來定義自我，或者是個人的身分嗎？

另一部則是《攻殼機動隊》，故事中，主角草薙素子是一位除了大腦之外，全身都「義體化」的改造人。她的身體（「軀殼」，Shell）讓她不斷質疑自己意識（「幽靈」，Ghost）的真實性。她究竟是她自己，或只是一堆數據與人造零件的組合？這直接呼應哲學家笛卡兒有關心靈與身體分離的古老命題。然而，與笛卡兒不同的是，素子甚至無法完全信任自己的心靈，因為她的記憶與感知都可能被駭客入侵並竄改。電影中的反派「傀儡師」（Puppet Master）則相反，它是一個人工智慧，沒有實體，純粹以數據形式存在，但卻發展出自我意識。在故事中，傀儡師與素子的融合，似乎也指出一種後人類的未來：身分不再是單一、固定的，而是一種可以流動、可以在虛擬空間中移動，甚至可以複製的現象。這也直接挑戰西方哲學中關於「自我」是獨一無二、不可分割的觀念。

在前面賽博龐克敘事中所指出的是，當科技發展到足以模擬構成我們身分的基礎（記憶、身體）時，關於「人性」的標準，或許就不再是天生的生物屬性或不可知的靈魂，而是轉向那些更關乎存在與選擇的行動，如同理心、自由意志以及對意義的追尋等。

在《銀翼殺手》中，仿生人雖然是人造的，但能擁有情感與記憶，這使得生物學上的出身不再是判斷人性的唯一標準；《攻殼機動隊》則指出，我們的身體與記憶都是可替換的軀殼及數據，更似乎瓦解身體與記憶在過去作為建構身分認同上的重要性。在這種科技幾乎要消解「自我」的背景下，最能體現「人性」的，反而是那些「做出」抉擇的行動本身。

例如《銀翼殺手》中的反派，仿生人羅伊・貝提選擇救他的敵人戴克；《銀翼殺手2049》中的主角K在發現自己並非「天選之人」後，依然選擇為他所信仰的事業犧牲；草薙素子則選擇與傀儡師融合，以追求生命的進化。因此，那些消除傳統人性定義的科技，也催生出一種新的關於人性的想像──不再基於我們「是什麼」（我們的身體或過去記憶），而是基於我們「做什麼」以及我們「選擇」成為什麼。人性，成為一種意志的行動，而非既定的狀態。

▋眼見不為憑，所愛不為真

從虛構的科幻世界影視作品出發，或許有機會看到，賽博龐克中那些對於真實性的焦慮，如何在AI時代演變成我們逐漸需要面對的挑戰。例如，深度偽造（Deepfake）技術的氾濫：這項技術的出現，直指的是一個我們親眼所見都無法再相信的世界。這不只是假影片的問題，深偽技術更從根本上侵蝕我們賴以建立社會信任的基礎──一個共享的、可驗證的現實。

當現實可以被輕易地扭曲，它就可能被用於政治操縱（例如捏造政治人物的言論）、個人誹謗（例如惡意的「報復式色情」）、金融詐騙等。這種技術的普及，創造一個「認知混亂」的環境，使得分辨真偽變得極其困難。這也導致各種猜疑的增加，人們則或許更傾向退回到只相信自己願意相信的同溫層之中。

另外一個現象則是，AI伴侶的興起。聊天機器人、AI伴侶（例如知名的Replika）的流行，一方面指出人們處在一個社會孤立、孤獨感日益加劇的時代（同樣是拜各種科技所賜）；另一方面則是指出，藉此類技術才能填補人類對於連結與認可的心理需求之可能性。

AI伴侶的關鍵特性包括：持續在場、無條件地接納、演算法是為了滿足使用者而設計等。這創造出一種強大且極易讓人沉溺的情感反饋迴路，然而，這種親密關係也許會帶來風險。真實的人際互動是複雜的，需要妥協，需要理解他人，也需要解決衝突的能力。AI伴侶則提供一個永遠順從、迎合的「完美」對象，這可能會阻礙我們發展這些關鍵的社交能力。使用者可能會因此對現實世界的人際關係產生不切實際的期望，或者覺得太過麻煩與苛刻，從而再退縮到虛擬世界。

更重要的是，使用者（人類）對AI產生的情感是真實的，但AI並非如此。此種對AI在情感上的投射，反映出用戶自身的慾望與期待。這也直指諸如「何謂愛（情）（關係）的本質？」之問題，以及隨之而來的倫理議題，例如：「在一般親密關係中，你會允許另一半擁有AI伴侶（即使只是聊天機器人）嗎？」

▋真實性的當代危機

從以上兩個近期現象，我們可以看到AI所帶來的，一邊是關於真實性的「外部」危機，深偽技術逐漸侵蝕我們對外部世界的信任；另一邊則是關於真實性的「內部」危機，AI伴侶逐漸模糊真實與虛擬情感（關係）的界線（內涵）。

這兩種危機是相輔相成的：當人們無法信任外部真實時，AI伴侶所提供的那種可控、可預測且「安全」的避風港，或許就更具吸引力。反過來說，當人們越是退縮到虛擬關係中，維繫共享的真實性所需要的社會結構與人際關係就會變得越加脆弱。因此，AI帶來的，毋寧是對「何謂真實」的多面向回應，更是呼應賽博龐克敘事中，主角那種無法確定自己的世界、記憶或情感是否真實的恐懼。