「五子登科」變奢望 他感嘆：年輕人不靠父母長輩太難了

在物價、房價不斷攀升而薪水跟不上的現代，想靠自己努力賺錢結婚、買房談何容易。有網友發文表示，現在的年輕人不僅買房要靠長輩，就連照顧、接送小孩也要依賴長輩，讓他不免好奇年輕人是不是很難靠自己達成？貼文引起熱議，多數人非常認同。

原PO在PTT表示，現在年輕一輩想買房得靠父母、長輩贊助頭期款，就連生了小孩也需要找他們幫忙照顧，或者接送看醫生，彷彿人生一些大事沒有長輩幫忙就很難完成。他說以前基本的人生目標是「五子登科」，分別是房子、妻子、金子、車子、兒子，現在除了車子之外，其他四樣的取得難度，都比20年前的社會提高不少。原PO說現在的人晚婚、晚生、晚買房、晚退休，沒有長輩的幫忙，幾乎很難靠自己達成。

貼文引起不少討論，「正常人的工作買不起房子啊」、「可能要先苦個20年才有機會」、「難度確實有提升，本薪不高又不想靠長輩的話，一定要投資才有機會」、「產生新的人生目標：躺平」、「科技業可以，其他就真的無法」、「台灣收入中位數以下就是慘」。

還有網友認同原PO的看法，認為不靠父母家人的幫忙，想結婚買房根本很難，「在現代的社會，有父母可以靠，也是一種福氣呀」、「沒有後援完全不敢生」、「靠自己要買房真的太難，靠自己吃飽都快不行了」、「現在要靠自己存錢買房太難了」、「小孩長輩顧除了經濟因素外，不放心讓外人顧也是一大原因。至於買房，如果從家族置產角度來看，長輩幫出錢很正常」。