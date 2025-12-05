快訊

勞動部宣布勞保紓困貸款開辦 最高可貸10萬、利率2.165%

運安處要查！台鐵調車工花蓮站內遭貨物列車撞擊 大出血傷重不治

家裡被亂丟一顆「會呼吸的石頭」！真面目嚇壞所有人 專家一看：差點沒命

「五子登科」變奢望 他感嘆：年輕人不靠父母長輩太難了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇現在的年輕人如果不靠長輩，是否很難靠自己達成買房、結婚等重要大事。 示意圖／ingimage
原PO好奇現在的年輕人如果不靠長輩，是否很難靠自己達成買房、結婚等重要大事。 示意圖／ingimage

在物價、房價不斷攀升而薪水跟不上的現代，想靠自己努力賺錢結婚買房談何容易。有網友發文表示，現在的年輕人不僅買房要靠長輩，就連照顧、接送小孩也要依賴長輩，讓他不免好奇年輕人是不是很難靠自己達成？貼文引起熱議，多數人非常認同。

原PO在PTT表示，現在年輕一輩想買房得靠父母、長輩贊助頭期款，就連生了小孩也需要找他們幫忙照顧，或者接送看醫生，彷彿人生一些大事沒有長輩幫忙就很難完成。他說以前基本的人生目標是「五子登科」，分別是房子、妻子、金子、車子、兒子，現在除了車子之外，其他四樣的取得難度，都比20年前的社會提高不少。原PO說現在的人晚婚、晚生、晚買房、晚退休，沒有長輩的幫忙，幾乎很難靠自己達成。

貼文引起不少討論，「正常人的工作買不起房子啊」、「可能要先苦個20年才有機會」、「難度確實有提升，本薪不高又不想靠長輩的話，一定要投資才有機會」、「產生新的人生目標：躺平」、「科技業可以，其他就真的無法」、「台灣收入中位數以下就是慘」。

還有網友認同原PO的看法，認為不靠父母家人的幫忙，想結婚買房根本很難，「在現代的社會，有父母可以靠，也是一種福氣呀」、「沒有後援完全不敢生」、「靠自己要買房真的太難，靠自己吃飽都快不行了」、「現在要靠自己存錢買房太難了」、「小孩長輩顧除了經濟因素外，不放心讓外人顧也是一大原因。至於買房，如果從家族置產角度來看，長輩幫出錢很正常」。

買房 結婚

延伸閱讀

兒子涉霸凌同學 賴瑞隆：先動手就是不對 表達歉意自責

台南議會修法 德州撲克、麻將館離學校住宅增至500公尺

7旬街友陳屍台北車站外天橋 警找不到家屬...恐成有名無主屍

女兒一出生是金髮碧眼！江蘇夫妻驗DNA傻眼了 這次不是隔壁老王的鍋

相關新聞

「粿粿塑造范姜只想談錢」 律師反酸先侵害配偶權：不談錢不然談星座嗎？

粿粿遭丈夫范姜彥豐爆料婚內與「王子」邱勝翊有不當關係，她1日透過影片親自回應，坦承「與邱先生有逾矩行為」，但強調長期由自己負擔家計，並反控范姜不顧孩子，甚至開口索1600萬元離婚金。

「五子登科」變奢望 他感嘆：年輕人不靠父母長輩太難了

在物價、房價不斷攀升而薪水跟不上的現代，想靠自己努力賺錢結婚、買房談何容易。有網友發文表示，現在的年輕人不僅買房要靠長輩，就連照顧、接送小孩也要依賴長輩，讓他不免好奇年輕人是不是很難靠自己達成？貼文引起熱議，多數人非常認同。

假日農夫種菜趣／吳海音｜農本多情

當週末的晨曦升起，有些人收起周間上下班通勤的疲憊，換上舒服的衣服、提起農具，向著都市外圍而去，碰觸這片土地，在田間彎腰，在微風中施肥。聯副特邀五位作者 ，敘說自己的農田情事，邀請您一起加入假日農夫生活，以雙手收成大自然的綠意。 【精彩語錄】隨著農作與季節的輪替，每季有不同期待……

【聯副不打烊畫廊】聯副／林希羽紙雕塑作品〈21步〉

●「風景感知：林希羽創作個展」即日起於國立陽明交通大學知行藝文空間（台北市北投區立農街二段155號知行樓1樓，周日休館）展至2026年1月18日。

【心裡畫】李進文／黑鴉，精靈和你

夢的樣子，是纍纍的橘子，而你的內容比夢多汁。果糖與心酸，不經意混在一起，請允許──讓滋味自己找到自己……

【小品文】古乃方／吃書人

小孩的長大像迎接夏天，白天越來越長，睡眠越來越短。當她吃書的時間越來越長，我看著書架上，我那些大人書漸漸被撤下，替換上的是我們母女都以口水浸潤後的書……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。