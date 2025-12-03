快訊

二度出戰！民進黨選對會拍板 徵召劉建國參選2026雲林縣長

NBA／震撼彈！快艇裁掉「控衛之神」保羅 總管說明原因

悄悄設置繳費設備 好市多新莊店「終結免費停車」…全台剩這5店未收費

擇偶研究揭真相！女性「口嫌體正直」：潛意識最看外貌

聯合新聞網／ 綜合報導
研究指出，女生擇偶時最會「口嫌體正直」，外貌在潛意識中的重要性更高。示意圖／ingimage
研究指出，女生擇偶時最會「口嫌體正直」，外貌在潛意識中的重要性更高。示意圖／ingimage

不少人自認不是「外貌協會」，也常聽到女生強調，比起外表，她們更在乎內涵、成熟度或性格魅力。近日一篇刊登於心理學頂尖期刊《JPSP》的最新全球研究指出，在人際互動與戀愛選擇上，「自己說的」與「身體真正反應的」往往大不相同，尤其女性的差異最為明顯。

復健科醫師王思恒在臉書《一分鐘健身教室》中解釋，研究將受試者「口頭描述的理想型」與「實際面對他人時真正產生好感的特質」進行交叉比對後，發現大多數人都會明顯低估外貌的重要性。男性在兩者之間的落差約六個順位，但女性平均落差卻達到十三名，也就是說，雖然許多女性口頭上會把外貌、身材或性感程度排在後段，但實際上，這些外在特質對她們「是否產生好感」的影響力其實更高。

王思恒進一步說明，更令研究團隊意外的是，在所有35項被評估的伴侶特質中，「身體互動是否合拍」竟然是最能預測一段關係是否會萌芽的榜首。雖然受試者普遍把這項需求排在第12名，但從實際資料來看，它與體能、健康狀態以及外在吸引力都有高度連結。

對於這項研究結果，醫師提醒，並不是要讓大眾擔心自己的容貌表現，而是要理解外在條件雖然不是愛情的全部，但確實是人與人能否靠近的「第一道門檻」。內在特質決定關係能走多遠，但外在往往決定你們能不能開始互相了解。

王思恒也建議，想提升吸引力，不必追求過度改造，反而應從日常習慣著手，包括規律運動維持體態、穿著乾淨得體、保持良好精神狀態與健康管理等。他強調，「把自己打理好，不只是為了取悅異性，更是為了自己的健康與自信。當你狀態好了，緣分自然就來了！」

女性 潛意識 顏值 人臉 伴侶

延伸閱讀

以為睡不好？其實你在「缺氧」！智慧手錶幫你提早發現睡眠呼吸中止風險

打一針「腸癌死亡率砍半」？研究曝瘦瘦針三途徑抗癌效果 肥胖族群受益最大

研究揭「脖子痠痛」主因不是滑手機、姿勢不良 醫：別急著買矯正器

看起來超隨和，其實最愛暗算人？心理學揭「假朋友」的5大真面目

相關新聞

「粿粿塑造范姜只想談錢」 律師反酸先侵害配偶權：不談錢不然談星座嗎？

粿粿遭丈夫范姜彥豐爆料婚內與「王子」邱勝翊有不當關係，她1日透過影片親自回應，坦承「與邱先生有逾矩行為」，但強調長期由自己負擔家計，並反控范姜不顧孩子，甚至開口索1600萬元離婚金。

擇偶研究揭真相！女性「口嫌體正直」：潛意識最看外貌

不少人自認不是「外貌協會」，也常聽到女生強調，比起外表，她們更在乎內涵、成熟度或性格魅力。近日一篇刊登於心理學頂尖期刊《JPSP》的最新全球研究指出，在人際互動與戀愛選擇上，「自己說的」與「身體真正反應的」往往大不相同，尤其女性的差異最為明顯。

假日農夫種菜趣／陳彥仲｜土拉客穀東的田邊觀察記事

當週末的晨曦升起，有些人收起周間上下班通勤的疲憊，換上舒服的衣服、提起農具，向著都市外圍而去，碰觸這片土地，在田間彎腰，在微風中施肥。聯副特邀五位作者 ，敘說自己的農田情事，邀請您一起加入假日農夫生活，以雙手收成大自然的綠意。 【精彩語錄】原來田裡的雜草不只是草，一旦木植化，便會妨礙收割……

【話題徵文：不排不行】迪士尼的排隊魔法

我熱愛迪士尼，全球的六個迪士尼我都去過。無論每個人去的玩樂目標是什麼，免不了的共同經歷是「排隊」。

幾米／空氣朋友

空氣朋友。

【追劇趣5-3】彭樹君／追劇就是要入迷

總是這樣，哪怕再久沒見，只要看的是同一部劇，就會覺得彼此還是同一國的，時間造成的隔閡霎時消失，共鳴的頻率重新對上。追劇的樂趣並不只在戲劇本身，也在那種「同在一個故事裡」的心有戚戚，它讓我與友人消弭現實的距離，進入一個共享的時空。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。