2倍薪資被酸賺錢機器！她狂被「頂大文組男友」PUA 網看傻：太自卑

情侶間若收入差距太大，可能會因價值觀產生衝突。一名女網友分享，自己從私校一路洗上四大理工碩士，目前在竹科外商工作、年薪約160萬元。男友則是頂大文組，任職出版社編輯，年薪約80萬元。她抱怨，只要當她送禮太好或工作表現亮眼，男友的臉色就瞬間變差。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「原來理工女的成功，真的會刺死某些文組男的自尊」為題，指出她清楚雙方薪資差距，從不主動談錢，請客也會找理由，或偷偷塞錢避免讓對方不舒服。有次她買了一台好筆電，當男友的生日禮物，對方第一句話卻是「妳是不是覺得我買不起？」，換來一周冷暴力，事後原PO哭著道歉才落幕。另外，當她拿到年度最佳員工時，男友第一時間也不是祝賀，反倒是酸她像「只會賺錢的機器」，說自己才是真正接觸靈魂的人。

這名女網友進一步說明，當男友工作不順時，她試著用理性分析給建議，結果卻被罵「妳又擺出工程師的優越臉」，但輪到她生病或工作出包時，男友卻能展現滿滿溫柔；待她一恢復自信後，男友又立刻變得陰鬱低落，讓她壓力越來越大。因此好奇發問：「理工女的成功，是否刺死了文組男友的自尊？」

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「他很自卑耶，應該去找比他低的，還用PUA的方式對妳，他問題很嚴重喔」、「妳男友腦子有病，PUA上癮了是不是？」、「這跟文組理組沒有關聯，純粹對妳男友來說，男強女弱才是他舒服的關係，而且這幾乎不可能改變」、「自卑的人才會一直看到別人的不好，甚至把別人的好轉譯成不好，來讓他的失敗合理化」、「自卑的男人是妳一輩子都改變不了的，兩倍的薪資是他的原罪不是妳，換一個跟妳同頻率或者比妳好的不更好？」。

對此，原PO僅透露，考量之後已經提出分手，結束這段讓她身心俱疲的感情。