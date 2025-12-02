拒搭商務艙提議…男友竟獨自升等 她嘆被放在次位反挨轟：別情勒

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友和男友出國旅遊，訂機票時拒絕了一起升級商務艙的提議，男友卻自己升等了。示意圖／ingimage
情侶相處時，應站在對方立場思考，才不會發生不必要的爭執。一名女網友發文，稱她和男友計畫出國旅遊，訂機票時她拒絕男友升級商務艙的提議，沒想到男友最後決定自己坐商務艙，獨留經濟艙的她因此感嘆「距離被拉開」、「被放在次要位置」。然而網友們卻不挺，認為是原PO自己的問題。

一名女網友在Dcard發文，表示她近期打算和男友出國旅遊，訂機票時，男友詢問她是否要一起升級到商務艙，當時她不希望花那麼多錢在短程飛行上，於是拒絕了男友。原PO本以為男友會理解她的想法，一起搭乘經濟艙，沒想到男友卻為自己升級，把她一個人留在經濟艙。

原PO坦言，男友的行為讓她「心灰意冷」，不是因為沒乘坐到商務艙，而是感覺雙方距離被拉開了；如果角色互換她會陪男友搭經濟艙，而男友卻是明知道她因價格猶豫，仍然選擇自己升級。原PO對男友很失望，認為男友把彼此區分開來，把她放在次要的位置，並質疑：「我在他心裡是不是沒有想像中重要？」

此文一出，不少網友並沒有挺原PO，而是認為她過於自私，「無限放大又愛情勒，都問過妳了，就這點事也要內心掉了一塊」、「情勒，奇怪人家也有付錢為什麼要跟著妳一起，你們金錢觀就不一樣」、「妳有點自私」、「妳也沒有重視他的舒適啊，搭商務就很舒服，妳還要他委屈自己跟妳坐，妳怎麼不多花點錢就可以一起」。

更有網友分析，原PO和男友價值觀差太多，理應分手，「妳想的是理所當然的犧牲，他想的是不虧待自己，你們其實根本不在同一個維度思考」、「看下來你們光價值觀就不一樣了，還有什麼好探討的，今天他有能力要升艙，改天他如果有能力買好一點的車，妳又要上來公審，分手也只是遲早的事」、「需求不同不是嗎？換一個步調一樣的不就好了」。

兩性關係 男友 搭飛機 出國旅遊 情勒

