【話題徵文：不排不行】迪士尼的排隊魔法

我熱愛迪士尼，全球的六個迪士尼我都去過。無論每個人去的玩樂目標是什麼，免不了的共同經歷是「排隊」。

在我的迪士尼時鐘標準裡面，只要排隊四十分鐘以內都算快，而熱門設施排兩個小時則是常態。但是迪士尼運用巧思，儘量讓遊客不感到枯燥。排隊的區域內，有許多跟設施有關的造景可欣賞，我個人最喜歡研究「幽靈公館」的造景，每個墓碑上都會寫這個人過世的原因，好笑且荒謬。有的排隊時有互動看板可以玩、看場景人物的小動畫，甚至會先看個小短劇，再移動到下一個空間繼續排。總之，迪士尼精心設計一些變化，讓大家不只是枯燥地等。

多次進出迪士尼，自有我的排隊錦囊。我會在背包中塞滿有飽足感的零食，如太陽餅、鳳梨酥、羊羹等，利用午餐及晚餐時段繼續排遊樂設施，錯開餐廳人潮。我也會帶一些糖果餅乾，無聊時解解嘴饞，還能分給前後排隊的小孩們。在奧蘭多迪士尼時，有個美國小孩因為吃了我分享的牛奶糖跟科學麵，驚為天人地問我們從哪裡來？我回答台灣，他立刻轉頭對爸媽說：「I want to go to Taiwan！」我內心驕傲無比，這真是一次成功的國民外交。

排隊也是和好朋友聊天、玩遊戲的時間。女性聚在一起總是有聊不完的話題，而且大家因為工作忙碌平常鮮少聯絡，正好藉由此刻更新近況。文字接龍、比手畫腳、真心話大冒險、簡單的桌遊，皆是我會事先預備著拿出來玩的。有時候玩得正開心還沒分出勝負居然就排到了，還會忍不住無奈怎麼排這麼快呢？

對我而言，迪士尼的排隊時光開心、寶貴、充滿與旅伴的回憶。智慧型手機問世後，有次旅伴在迪士尼竟然拿出手機遊戲來玩，立刻被我嚴正抗議，我不能接受我寶貴的迪士尼排隊魔法被科技抹煞！旅伴聽了我慷慨激昂的演說，默默收起手機：「好吧，那我跟妳說我上個月工作在氣什麼。」我滿意極了：「來吧，要排很久，妳慢慢說。」