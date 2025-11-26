提前鋪路真能加分？她分享「赴美生子完整流程」 網友意見兩極

近年愈來愈多家庭將「赴美生產」視為替孩子保留未來選項的方法。一名三十多歲上班族分享，自己花費約150萬元，到美國迎接新生兒，只因希望孩子未來在升學與職涯上少一點限制。這段經驗公開後，立即在網路掀起兩派討論。

原PO在Dcard上指出，她與另一半都曾在美國留學，非常清楚國際生與本國生在學費與申請制度上的差距，因此認為「身分」會直接影響能走的路。為避免孩子未來因國籍受限，她決定赴美生產，並委託代辦處理醫療、住宿、證件等流程。

她說，整體支出約落在150萬元，包含醫療費用、保險、月子中心與機票等。對夫妻而言，核心目的並非要求孩子一定去美國生活，而是在未來做決定時「能多一個選項」。

貼文曝光後，引來大量討論。有網友認為，若家庭原本就有留學或移居規劃，孩子擁有美國籍確實能降低升學門檻，也減少簽證與資格限制。但另一派則提醒，身分帶來的不只有便利。

有人分享，自己從小在台灣生活，卻每年都得處理美方的稅務申報與金融帳戶限制，形容是「沒有住在美國，卻仍要履行美國義務」。也有人表示，若沒有計畫在美長期定居，這份身分未必能帶來如預期的價值。

不少網友則認為，這類選擇難以單一標準衡量。父母提前替孩子鋪路未必有錯，但、若未來沒有赴美念書或工作的計畫，可能會面臨更多行政負擔。「選擇本身沒有對錯，關鍵是家庭是否準備好承擔後續責任。」