台灣早期也性別失衡怎沒走向「高額彩禮」？ 網點出兩岸驚人差距

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣雖有聘金習俗的存在，但如今多為形式上的儀式。示意圖／Ingimage
近日，有網友在Dcard上發文，指出兩岸同為華人社會，中國大陸存在性別比失衡，男女動輒為大額彩禮吵架、結婚消費等級堪比買房等現象，甚至延伸出人倫悲劇和家庭糾紛，但台灣卻未發展出類似文化。

原PO表示，台灣以前同樣有性別比失衡的狀況，但為何沒有像對岸一樣發展出高額彩禮文化？雖然有聘金習俗存在，但多為形式上的儀式，並不會真的要求男方支出大筆金額。反觀對岸，開口動輒百萬彩禮，甚至還曾有談不攏而演變成親家反目、拿刀互砍的極端事件。

貼文一經發出便引發熱議，「台灣應該是聘金，不過現在也只是走形式。對岸還處於賣女兒的觀念」、「彩禮文化就是封建糟粕賣女兒文化，在改革開放後，隨著經濟復甦死灰復燃唄」、「大陸有些家庭會養女兒靠聘禮翻身，還有家庭是『扶弟魔家庭』，把弟弟應該自己去得到的勞苦，加附在女兒的聘禮上，然後比較心態，久而久之，演化成如今的局面」。

還有網友認為，「人家中國當年有一胎化，女兒生出來要不殺掉、要不拋棄、要不就賣掉，現在就把女兒當做換錢，給兒子當彩禮的東西」、「我覺得是一胎化的問題，以前中國很多家庭查出懷女嬰就打掉只留男嬰。台灣雖然也有性別失衡，但真的沒有那麼嚴重，生下來養不起的女孩還可以送人，以前那個時代養女真的蠻常見的，所以當時有重男輕女，但沒嚴重到女嬰活不下來啦」。

聘金 對岸 性別 結婚 習俗
