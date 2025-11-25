男友出國不辦網路！「出國只傳早晚安」 網曝：很多男生都這樣

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，男友出國從不買網卡，都靠別人的熱點或免費Wi-Fi，所以出國期間通常只會傳「早安、晚安」來報平安，讓她哭笑不得。示意圖／Ingimage
對不少人而言，出國一定要有網路才安心，不過一名女網友分享，男友出國從不買網卡，都靠別人的熱點或免費Wi-Fi，所以出國期間通常只會傳「早安、晚安」來報平安，讓她哭笑不得。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「男友出國不辦網路？」為題，指出男友出國從來不買網卡，都會在當地連家人的熱點或是免費的Wi-Fi，所以每次他跟家人或朋友出國，都只會跟我說早安、晚安，讓她相當好奇「有人的另一半也是這樣嗎？」

貼文一出後，不少網友都表示「可能覺得難得出國清淨了，辦網卡還會收到一堆訊息很煩吧」、「大部分男生出國又不會開直播或發IG限動，也不會無止盡的打卡，我出國頂多用GPS和回飯店傳LINE而已」、「離線地圖可以先下載，不辦其實沒差，用GPS仍可定位」、「如果不是獨旅好像可以理解」、「交通發達的國家不辦沒差」。

此外，也有網友分享自身經驗，指出「我爸媽環遊世界應該超過50個國家，也是出國堅持不辦網路，他們講了好幾次到哪都有Wi-Fi，我還是難以想像他們怎麼做到的」、「我和朋友一起出國，對方真的沒在用Google Maps，直接拿著實體地圖就能找到路」、「我在日本住一年，那段期間就是在家看好路線，因為列車班次很多，隨機搭隨機下車，再隨心所欲的亂走，其實很好玩的，可以觀察到更多景色」。

男友 地圖 網路 日本 獨旅
