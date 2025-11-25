男友出國不辦網路！「出國只傳早晚安」 網曝：很多男生都這樣

由前衛出版主辦，李敏勇《柯媽媽：小說柯旗化》新書發表會高雄場，將於11月30日下午2:00-4:00，在第一出版社．柯旗化故居（高雄市新興區八德二路37號）舉辦。小說家李敏勇以細膩筆觸重構柯媽媽的人生軌跡，透過歷史小說刻畫她在威權陰影下的勇氣與韌性，也讓政治受難者家屬的生命經驗被重新看見。免費活動，歡迎參加，線上報名網址：https://reurl.cc/2lb6an。（桂樨）

2025-11-25 00:00