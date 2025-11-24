不工作了！60歲夫領400萬退休金想躺平 妻一句話刺破「完美夢想」

根據日媒「The Gold Online」報導，一名60歲剛退休的男性佐藤隆司（化名），原以為終於能脫離多年上班族生活、靠退休金展開「第二人生」，卻沒料到真正的考驗來自家中。

佐藤長期負責國外業務，常在清晨、深夜或假日必須處理客戶的事物，被時差、公司內的人際關係壓得喘不過氣。原以為終於領到2100萬日圓（約台幣421萬元）退休金、房貸也還清，他決定拒絕再雇用制度，徹底告別職場。

但當他把「想退休，不再工作」的計畫告訴58歲的妻子後，對方只有一句冷冰冰的質問：「你打算辭職後做什麼？」雖然目前的退休資金看似充裕，但在「人生百歲」的時代裡，以夫妻兩人還可存活三十年的時間來計算，可以說能運用的資產並不多。

而妻子更擔心的是：多年以工作為生活全部的丈夫，也沒有其他興趣，一旦退休在家，只會成為「整天待在家看電視」的大型垃圾。這讓佐藤第一次意識到，沒有興趣、沒有其他交際的自己，一旦脫離職場，很可能連在家庭中的地位都會不保。

這篇文章在網路上引發共鳴。有網友提到，「以太太的立場來說，退休的丈夫就像大型垃圾，早上丟出去了，但晚上還是會回來」。一名網友也指出：「這真是少見的好文。我也一樣，退休後沒事做只好去打工，多少可以賺點零用錢，也讓家中經濟能輕鬆點。」他也提到，夫妻若一起打工，反而可能因排班的問題難以出門旅行，「不過能減少待在家的時間，賺點零用錢，不僅能培養新興趣，也是不錯的方向。」