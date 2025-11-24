快訊

「因愚蠢好奇心誤觸法律」黃子佼和所有被害人達成和解！聲明全文曝光

中職／未聽說樂天要轉賣 蔡其昌初步了解開記者會因回應2訴求

好市多黑五攻略！家電買「這台」最狂現省27000 老會員憑2物領免費熟食

聽新聞
0:00 / 0:00

不工作了！60歲夫領400萬退休金想躺平 妻一句話刺破「完美夢想」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名60歲上班族男性想退休，卻因妻子的一句話感到晴天霹靂。 示意圖／ingimage
日本一名60歲上班族男性想退休，卻因妻子的一句話感到晴天霹靂。 示意圖／ingimage

根據日媒「The Gold Online」報導，一名60歲剛退休的男性佐藤隆司（化名），原以為終於能脫離多年上班族生活、靠退休金展開「第二人生」，卻沒料到真正的考驗來自家中。

佐藤長期負責國外業務，常在清晨、深夜或假日必須處理客戶的事物，被時差、公司內的人際關係壓得喘不過氣。原以為終於領到2100萬日圓（約台幣421萬元）退休金、房貸也還清，他決定拒絕再雇用制度，徹底告別職場。

但當他把「想退休，不再工作」的計畫告訴58歲的妻子後，對方只有一句冷冰冰的質問：「你打算辭職後做什麼？」雖然目前的退休資金看似充裕，但在「人生百歲」的時代裡，以夫妻兩人還可存活三十年的時間來計算，可以說能運用的資產並不多。

而妻子更擔心的是：多年以工作為生活全部的丈夫，也沒有其他興趣，一旦退休在家，只會成為「整天待在家看電視」的大型垃圾。這讓佐藤第一次意識到，沒有興趣、沒有其他交際的自己，一旦脫離職場，很可能連在家庭中的地位都會不保。

這篇文章在網路上引發共鳴。有網友提到，「以太太的立場來說，退休的丈夫就像大型垃圾，早上丟出去了，但晚上還是會回來」。一名網友也指出：「這真是少見的好文。我也一樣，退休後沒事做只好去打工，多少可以賺點零用錢，也讓家中經濟能輕鬆點。」他也提到，夫妻若一起打工，反而可能因排班的問題難以出門旅行，「不過能減少待在家的時間，賺點零用錢，不僅能培養新興趣，也是不錯的方向。」

退休 夫妻關係 退休金 打工

延伸閱讀

鍋子空燒引發火災…待救日女一腳踢落消防員 恐觸多項刑責

陸客大減北海道觀光吹寒風 專家：若抵制1年 日本恐損失1.8兆日圓

黑熊闖秋田市區賣場！員工急築「臨時封鎖線」 吹箭麻醉解危

東京驚見「幼犬大」巨鼠！活動力低、食量小 防治業者頭痛：更難對付

相關新聞

「粿粿塑造范姜只想談錢」 律師反酸先侵害配偶權：不談錢不然談星座嗎？

粿粿遭丈夫范姜彥豐爆料婚內與「王子」邱勝翊有不當關係，她1日透過影片親自回應，坦承「與邱先生有逾矩行為」，但強調長期由自己負擔家計，並反控范姜不顧孩子，甚至開口索1600萬元離婚金。

不工作了！60歲夫領400萬退休金想躺平 妻一句話刺破「完美夢想」

根據日媒「The Gold Online」報導，一名60歲剛退休的男性佐藤隆司（化名），原以為終能脫離多年上班族生活、靠退休金展開「第二人生」，卻沒料到真正的考驗來自家中。佐藤長期負責國外業務，常在清晨、深夜或假日必須處理客戶的事物，被時差、公司內的人際關係壓得喘不過氣。原以為終於領到2100萬日圓（約台幣421萬元）退休金、房貸也還清，他決定拒絕再雇用制度，徹底告別職場。

【興趣探險記】陳立翰／山林裡的美食家

冷硬的麵包頓時輸給了熱呼呼的泡麵。原來，別人爬山是這麼享受，我也要...

【慢慢讀，詩】羅毓嘉／無名之物

想蓋一座只收容碎屑的圖書館／想記住沒有發生過的吻／想在沒有雨的日子撐傘走過廣場／每一步都踩進了等待的名字……

【聯副電影院】盛浩偉／更清晰的謎，依舊成謎：觀電影《群山淡景》

在原著，整個故事更有眺望「淡景」的氛圍；在電影，則宛若能望見「群山」……

【當代散文】江一豪／親切的失敗

有回，同樣在街頭。面對族人，侯導接過大聲公劈頭就問：「我們很健康，我們精神很飽滿，對不對？」當時沒細想，恐怕也無法體會，這個題目並不容易，甚至得拚盡全力去回應……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。