同居男友小氣又懶惰 她無奈「怨恨狂漲」網傻眼：只出一張嘴

這樣還不分手嗎？一名女網友在Dcard發文抒發心情，表示和男友同居期間非常心寒，對方不但不體貼，還心安理得地接收女方無條件付出，文末她感嘆「我覺得好累」。貼文曝光後網友狠批，「唯獨出一張嘴說愛妳，留著過年喔？」

原PO抱怨，和男友同居並交往三年後，覺得內心有越來越多不滿沒爆發出來，隨著時間流逝，越覺得自己付出的總是比他多，還得必須時時刻刻體諒他，而男友心安理得享受一切。原PO坦言，「雖然他說他很愛我，但我覺得怨氣好重，我對他越來越不耐煩」。

原PO舉了許多例子，包含瑣碎的家務事從不主動去做，生活還很邋遢，垃圾全由她善後；財務分配更是惡夢，男友對居住品質要求高，因此房子租金高達3萬8，電費也要2萬，而他的薪水和存款都是自己的好幾倍，收入不穩的她卻還是被迫要承擔許多費用。原PO忍不住嘆，「我覺得好累」，認為自己不是不愛他，而是覺得男友從未考慮過她的能力跟情緒，行動都基於自己的好處。

貼文讓不少網友傻眼，「千萬不要走到結婚，除非妳喜歡當保母照顧巨嬰」、「錢也不全出，力更是完全不出，也沒考慮到妳的收入不能負擔高價位房租」、「巨嬰只適合當男友，無自理能力，還是快逃吧」、「同居加速感情陣亡，柴米油鹽醬醋茶，做不完家事等於充當傭人」。

也有人建議，「妳要繼續的話就坦承或委婉教育，要不妳就改變妳自己」、「跟他說說看吧，溝通一下妳的不滿」、「妳就先別同居了，分開住。把妳的不滿講出來溝通，不行就分手」、「雖然同居，界線還是要拉出來內」。