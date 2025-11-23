男友生日她精心安排 輪到自己卻被請吃鹽酥雞…女氣炸提分手

不少情侶重視「儀式感」，但Dcard上一名女網友卻分享了截然不同的生日經驗。她表示，男友生日時，她花心思安排整天行程，準備遊戲機、訂高級餐廳，男友當時也承諾等她生日會同樣用心。怎料到了她生日當天，對方卻只帶她去吃鹽酥雞，讓原PO傻眼直呼自己根本是「小丑」，貼文曝光後，也掀起熱議。

原PO表示，自己生日快到時，男友還提前敲定慶祝日期，原以為對方正在準備驚喜，便沒有追問細節，怎料生日當天精心打扮赴約後，男友卻說：「妳不是很喜歡吃鹽酥雞嗎？我帶妳去吃。」原PO當場傻眼提醒「今天是我生日」，對方卻回：「知道啊，所以帶妳吃妳最愛的小吃」，讓她瞬間興致全失。

更讓原PO無言的是，兩人在路邊吃完鹽酥雞後，男友竟還問「我好像有點餓，妳還想吃什麼？」接著一路聊起自己早上打球多累、隊友多雷，完全沒注意她心情不佳。最後對方又提議去吃永和豆漿，結束後便表示想回家睡覺。原PO再給他一次機會問隔天是否有安排，沒想到男友只回答：「我要睡到自然醒啊」。

她心寒直言，一個用心挑的餐廳或一束花都沒有，卻只換來這樣子的生日，讓她氣得當場提出分手，也慶幸先前買給男友的遊戲機剛好借回家，「至少遊戲機還在我這」。原PO補充，男友收入是她的兩倍，生活開銷也不重，讓她不解對方究竟是刻意的，還是真不懂心意。

貼文曝光後，許多人替她抱不平，「吃鹽酥雞還需要敲定日期，雷到靠X」、「還好遊戲機在妳那，恭喜妳自由了」、「還以為是我發的文，某任在我生日的時候帶我去吃鹽酥雞，後來過幾個月我受不了問他，為什麼只有吃鹽酥雞？他說『因為最近吃很多好料了，想說夠了』，關聯到底在哪？」、「拜託果斷分手別心軟」、「不用拿直男為他開脫，就是自私+沒心而已，分手吧」、「此時此刻，大家的意見高度統一」。

也有網友表示，「雖然男友行為很讓人生氣，但我還是鼓勵妳，生氣當下就講，不要在那邊生悶氣，讓他有曖昧的空間覺得這樣就可以，同時也能看看他是否有要補救」。