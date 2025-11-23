快訊

金馬62／觀眾一致最愛這橋段！典禮討論熱度「范爺全包了」

美提28點計畫「讓感恩節變俄國的」！川普被狠酸值得張伯倫和平獎

中職／徐若熙心向美國或日本未定 談經典賽高度意願

聽新聞
0:00 / 0:00

男友生日她精心安排 輪到自己卻被請吃鹽酥雞…女氣炸提分手

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，男友生日時，她花心思安排整天行程，準備遊戲機、訂高級餐廳，怎料到了她生日當天，對方卻只帶她去吃鹽酥雞，讓她氣到提分手。示意圖／Ingimage
一名女網友表示，男友生日時，她花心思安排整天行程，準備遊戲機、訂高級餐廳，怎料到了她生日當天，對方卻只帶她去吃鹽酥雞，讓她氣到提分手。示意圖／Ingimage

不少情侶重視「儀式感」，但Dcard上一名女網友卻分享了截然不同的生日經驗。她表示，男友生日時，她花心思安排整天行程，準備遊戲機、訂高級餐廳，男友當時也承諾等她生日會同樣用心。怎料到了她生日當天，對方卻只帶她去吃鹽酥雞，讓原PO傻眼直呼自己根本是「小丑」，貼文曝光後，也掀起熱議。

原PO表示，自己生日快到時，男友還提前敲定慶祝日期，原以為對方正在準備驚喜，便沒有追問細節，怎料生日當天精心打扮赴約後，男友卻說：「妳不是很喜歡吃鹽酥雞嗎？我帶妳去吃。」原PO當場傻眼提醒「今天是我生日」，對方卻回：「知道啊，所以帶妳吃妳最愛的小吃」，讓她瞬間興致全失。

更讓原PO無言的是，兩人在路邊吃完鹽酥雞後，男友竟還問「我好像有點餓，妳還想吃什麼？」接著一路聊起自己早上打球多累、隊友多雷，完全沒注意她心情不佳。最後對方又提議去吃永和豆漿，結束後便表示想回家睡覺。原PO再給他一次機會問隔天是否有安排，沒想到男友只回答：「我要睡到自然醒啊」。

她心寒直言，一個用心挑的餐廳或一束花都沒有，卻只換來這樣子的生日，讓她氣得當場提出分手，也慶幸先前買給男友的遊戲機剛好借回家，「至少遊戲機還在我這」。原PO補充，男友收入是她的兩倍，生活開銷也不重，讓她不解對方究竟是刻意的，還是真不懂心意。

貼文曝光後，許多人替她抱不平，「吃鹽酥雞還需要敲定日期，雷到靠X」、「還好遊戲機在妳那，恭喜妳自由了」、「還以為是我發的文，某任在我生日的時候帶我去吃鹽酥雞，後來過幾個月我受不了問他，為什麼只有吃鹽酥雞？他說『因為最近吃很多好料了，想說夠了』，關聯到底在哪？」、「拜託果斷分手別心軟」、「不用拿直男為他開脫，就是自私+沒心而已，分手吧」、「此時此刻，大家的意見高度統一」。

也有網友表示，「雖然男友行為很讓人生氣，但我還是鼓勵妳，生氣當下就講，不要在那邊生悶氣，讓他有曖昧的空間覺得這樣就可以，同時也能看看他是否有要補救」。

男友 分手 餐廳 行程 生日

延伸閱讀

搭機捷「整包食物」忘記帶！她1小時後見這幕感動：感謝台灣治安

《俠盜獵車手VI》延期後又想移植Switch 2！「正在測試中」外媒曝可能性

兩台公車同時進站 想搭後面那台怎麼攔？司機曝手勢：同業都知道

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

相關新聞

「粿粿塑造范姜只想談錢」 律師反酸先侵害配偶權：不談錢不然談星座嗎？

粿粿遭丈夫范姜彥豐爆料婚內與「王子」邱勝翊有不當關係，她1日透過影片親自回應，坦承「與邱先生有逾矩行為」，但強調長期由自己負擔家計，並反控范姜不顧孩子，甚至開口索1600萬元離婚金。

同居男友小氣又懶惰 她無奈「怨恨狂漲」網傻眼：只出一張嘴

這樣還不分手嗎？一名女網友在Dcard發文抒發心情，表示和男友同居期間非常心寒，對方不但不體貼，還心安理得地接收女方無條件付出，文末她感嘆「我覺得好累」。貼文曝光後網友狠批「唯獨出一張嘴說愛妳，留著過年喔？」。

男友生日她精心安排 輪到自己卻被請吃鹽酥雞…女氣炸提分手

不少情侶重視「儀式感」，但Dcard上一名女網友卻分享了截然不同的生日經驗。她表示，男友生日時，她花心思安排整天行程，準備遊戲機、訂高級餐廳，男友當時也承諾等她生日會同樣用心。怎料到了她生日當天，對方卻只帶她去吃鹽酥雞，讓原PO傻眼直呼自己根本是「小丑」，貼文曝光後，也掀起熱議。

【聯副不打烊畫廊】聯副／舟越桂雕塑作品〈The Another Sphinx〉

●「舟越桂 Katsura FUNAKOSHI」即日起於KdMoFA關渡美術館（台北市北投區學園路1號）展至2026年2月15日。

【當代散文】沈信宏／你媽去讀碩士班了

她每過一陣子就會再提一次，看來你媽真的應該去讀書，她一個人去面對未知的世界；而我，則繼續研究──你媽，這門最難的學問……

【慢慢讀，詩】eL／在這一切之上

大家不是曾經一樣嗎？／一樣需要麵包和口罩／一樣需要愛情和消毒液／一樣擁有恐懼和希望／一樣擁有藍色星期一和早上九點……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。