回不去了！她曝年紀漸長「改拿1款包」獲共鳴：人生升級

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，年紀漸長後，已經對名牌包失去興趣，反而深深愛上輕盈好背的帆布包。示意圖/Ingimage
一名女網友分享，年紀漸長後，已經對名牌包失去興趣，反而深深愛上輕盈好背的帆布包。示意圖/Ingimage

妳在選購包包時，會考慮到重量的問題嗎？一名女網友分享，年紀漸長後，已經對名牌包失去興趣，反而深深愛上輕盈好背的帆布包。貼文一出後，引起一票女網友共鳴。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，過去曾追求精緻的名牌包，但現在覺得包包最重要的就是「輕便」，像是帆布包價格親民、髒了也不心疼，直言「現在只背帆布袋，不是物慾降低，是肩膀根本背不動了！」。

貼文一出後，不少女網友都爆共鳴，紛紛表示「人生升級不是換包，而是換成更舒服的自己」、「以前買包的款式，是為了取得被人認同，現在買包的款式是為了自己舒適」、「我也是，最後選擇尼龍或帆布，不然肩膀真的承受不起」、「而且帆布包要薄一點的，厚硬挺的帆布其實也蠻重」、「到一定年紀的時候，人生已經背負太多重量，不需要連包包都要讓自己加重負擔」。

此外，也有網友回應「現在連厚重的外套都不穿了，羽絨服雖然不美，但它輕啊」、「不穿高跟鞋也是因為站不住」、「有孩子後只剩媽媽包最實用了」、「現在帆布包+運動鞋+大學T，完美」。

