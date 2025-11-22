室友「沒內衣穿」想借一件…過來人曝2問題：很詭異

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期剛搬進宿舍，沒想到室友竟突然問她「我明天上課可以借妳一件內衣嗎？」讓她當場愣住，不知道該如何回應。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，近期剛搬進宿舍，沒想到室友竟突然問她「我明天上課可以借妳一件內衣嗎？」讓她當場愣住，不知道該如何回應。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「室友說要借內衣會借嗎？」為題，指出自己覺得借充電線、卸妝棉都沒問題，但完全沒想到會借「內衣」這種貼身衣物，室友解釋自己忘記帶內衣且網購還沒送到，同時不習慣不穿內衣出門，才會提出請求，最後她還是硬著頭皮答應出借，但因為自己有潔癖，不知道該不該把那件內衣留下來？

貼文一出後，不少女網友都看傻，紛紛表示「去寶雅隨便買一件也可以撐幾天，她好誇張啊」、「太私人了啦，我光穿別人的T恤都要猶豫了⋯」、「不借啊有夠詭異，她不習慣不穿，那怎麼搬來宿舍的？當天有穿的話不能再多穿幾次嗎？或是隨便去寶雅或哪裡買也有吧」、「不借，說用買的都未必覺得OK了」、「我不會借耶，她有家人可以協助他買一件吧」。

此外，也有部分女網友點出衛生和尺寸問題，回應「尺寸一樣？她隨便去寶雅買件bra top，都好過跟人借吧」、「尺寸也不一樣吧⋯怎麼會有這種荒謬問題」、「我之前也被朋友問過一樣的問題，我說可以借她OK繃」、「不然就透氣膠帶把乳頭黏起來，馬上出門買內衣不就行了」。

