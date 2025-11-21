「鹹酥雞365元」罵女友拜金女 律師看不下去：欠錢的還想教債權人理財

近來Threads的「鹹酥雞365元」議題發燒，律師林智群在臉書表示，1名女網友買了365元的鹹酥雞，被男朋友罵拜金女，結果其中有190元是男方點的，且男方還向女方借了2萬元還沒還。「欠錢的還想教債權人怎麼理財？你要不要去照一下鏡子？」

林智群表示，「鹹酥雞365元」事件的女方是「扶貧女」不是「拜金女」，都接濟男朋友了，哪裡敗金？如果女生敗金，「還會跟你這個窮男在一起？」

「女生花自己的錢，天經地義」，林智群表示，男生還是閉嘴比較好，「特別是你的經濟能力還比較弱的情況下，你沒資格講別人是否敗金，人家又沒花到你的錢」。後來雙方分手收場，「恭喜恭喜」。

其他網友表示，「沒有錢真的不要談戀愛！不要結婚！不要拉著對方一起下地獄，尤其另一半是扶不起的阿斗，因為那種人只剩自尊心了」、「好可怕，不乾脆，愛指責還情勒」、「幸好放生了，祝福女方找到更好的」、「慘不忍睹的軟爛男」、「內容就看不下去，都分手了，還上網數落前任還討拍」、「他覺得女生的錢以後是他的，這種人還不少」、「正常情侶都是會商量著一起選食物，而不是選完自己喜歡的，才要對方跟著自己吃」、「匿名文很多都是故意誇張引熱議流量，是公關公司在操作。如果是真的，女生要想清楚是否繼續交往，婚後爭執會更多」。