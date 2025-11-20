離婚母偷偷見他！帶小陳傑憲吃摩斯漢堡…「記憶中媽媽的味道」

我這麼珍惜家人，是因為我失去過。

我在24歲時失去大哥，27歲失去爸爸，29歲失去媽媽，短短這幾年失去這麼多親人。當我跟父母關係變好的時候，祂就把他們帶走了。我覺得老天在跟我開玩笑。我只是渴望回到完整的家庭，原來這麼難。

圖為陳傑憲和妻子小孩。圖/陳傑憲提供

我很少提到家人，甚至會刻意避免去想。我覺得自己在這方面很脆弱，會避免去看家人的照片而觸景傷情。我試著不去想，專注在工作和家庭上，把重心放在我所擁有的人事物上。有一次我在低潮的時候，看著大兒子桓桓，眼淚就掉了下來，想到他這麼小就沒有阿公阿嬤，他甚至沒有看過他們的照片，他唯一知道的阿公阿嬤是我的岳父岳母。因為宗教信仰的關係，我也不敢帶他去靈骨塔，怕會影響到他。我想等他大一點的時候，我再拿出跟爸爸在頒獎典禮的合照，跟兒子說：「這個穿黃色衣服的是你阿公喔！」

我很感謝綺綺的爸爸媽媽，他們把我當成自己的兒子，而且很照顧我的兩個小孩。有時候看到他們互動的畫面，會感覺彌補了心中的一些遺憾。

《突破極限的信念「陳傑憲」》。圖/聯經出版提供

前面都沒有提到的我的媽媽，大家都叫她「娟姐」。她在我生命中是片段的存在，在還沒住校之前，她非常疼我這個老么。爸爸媽媽在我國小五年級的時候就離異了，當時我們四個小孩都跟爸爸住，媽媽一個人搬出去，家人們都叫我們不要跟媽媽聯絡，但姊姊會偷偷帶我去公園跟媽媽碰面聊天。我知道她其實過得不好，但她在我面前都會裝得過的很不錯，還說如果我表現好，盃賽得獎就要買遊戲機給我。那時候我住校，放假要回學校之前，媽媽都會帶我去中正國小旁邊、球場對面的摩斯漢堡，外帶一份漢堡給我帶到學校宿舍吃。

對我來說，摩斯漢堡的味道，就是媽媽的味道。

(本文摘錄自《突破極限的信念「陳傑憲」》，聯經出版，未經同意禁止轉載。)