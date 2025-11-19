打不好去罰站！陳傑憲會和球棒說話…手套還繡老爸口頭禪

2020年台灣大賽那支兩分砲，是我生涯第一次在總冠軍賽擊出全壘打。比賽結束後，我就封印了那支藍色球棒，擺在家裡，希望以後小孩懂事了，我可以跟他說：「爸爸用這支球棒在冠軍賽打過全壘打喔！」

我沒有特別收藏東西，不管是棒球相關的還是其他嗜好，家裡也沒有特別裝潢來展示，頂多會把獎盃好好的保存起來。因為我不會特別靠物品來緬懷過去。

不過，一直以來我對球棒的品牌都很專情，在台電的業餘時期，當時義大犀牛的林瑋恩學長來找他哥哥（我在台電的隊友） ，便把他的SOKO牌球棒送給我。拿到新棒子的我，在接下來的聯賽打得不錯，就一直用到現在了。但老實說，我在打不好的時候，真的會想換其他牌子的球棒，換換手氣。

在職棒初期我情緒反應比較大，有時打不好就會摔棒子，甚至把棒子摔斷。其實，棒球球員真的很需要運氣，手氣不好的時候大家都會跟隊友借球棒來打，看能不能轉運。像羅國龍學長、安可就跟我借過球棒，打得還不錯。我也跟鎧文學長借過，他的球棒比較重，有點不習慣。

打不好的時候我還會跟球棒說話，叫它乖一點，或是把它立起來「罰站」。我想只是心理作用，但也是球員的一種抒發。 《突破極限的信念「陳傑憲」》。圖/聯經出版提供

我的手套用的是統一獅前輩耿健輝創立的品牌JJS，它從我在打台電的時候就贊助我，所以我一直感念在心，到了職棒仍持續使用它們的手套，幫忙曝光。在日本共生高校的那段時間，我學習到要尊重球具，所以每天都會把手套擦乾淨，回台灣後對手套的清潔則調整成一週一次，休息日的時候會抹油保養，希望能長長久久地使用。我自己挑選手套，偏好以黑色為主，黑色皮染料比較穩定，通常品質比較好，穿線的部分就會用其他顏色搭配。

我的比賽用手套上，繡有爸爸常講的口頭禪「無我」。其實我從小聽到大，真的不是很確定是什麼意思，我認為大概是「我沒差」、「跟我無關」的意思。之所以把他常說的話繡在我的手套裡，是為了用來提醒我，不要太在意，壓力都是自己給的，自己的感覺比較重要，不要太在乎其他人的想法。尤其在場上表現不好的時候，看看手套上的字，想起爸爸的人生哲學，心情能比較放鬆一點。

