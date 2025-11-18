訂高級餐廳為男友慶生…她生日吃鹹酥雞 心寒分手：我像小丑

不少人在生日當天都會好好慶祝，一名女網友分享，男友之前生日時，她精心準備遊戲機禮物，還訂高級餐廳替對方慶生，結果自己生日時，男友完全沒安排，只帶她去吃鹽酥雞、永和豆漿，落差之大讓她覺得自己像小丑，決定提出分手。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「生日當天被帶去吃鹽酥雞」為題，指出男友的年薪是她的兩倍，但兩人交往都是AA制，先前男友許願生日要有「儀式感」，她因此送了遊戲機又安排高級餐廳，男友也承諾等她生日會全力規劃。

這名女網友進一步指出，自己生日當天精心打扮，結果男友竟說「妳不是喜歡鹽酥雞嗎？」，便帶她去路邊攤解決，再轉戰永和豆漿。整晚不是談打球，就是喊累要回家睡，隔天更直接說「我要睡到自然醒啊」，讓她心寒認為自己像小丑，決定和對方分手，直言「一個用心挑的餐廳跟一束花有這麼難嗎？」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「丟得好，至少新的一歲第二天就沒有雷包，還有一定要把對他的好用在自己身上，因為妳是最棒的，然後生日快樂」、「吃鹹酥雞還需要敲定日期，雷到靠北」、「也差太多了吧！真的失望太大了」、「感覺男方很隨便欸，好歹也訂個餐廳吧，不用很高級那種，吃鹹酥雞⋯有點扯」、「不對等的付出就不適合在一起」、「太扯了！不能讓這個男的浪費妳的時間了」。