女友雙標不給看手機！他原地做1事提分手：不能交底就是有鬼

你和另一半交往時，會看對方的手機嗎？一名男網友分享，女友近期突然要求要看手機，還要指定專屬密碼盒指紋、臉部辨識，他二話不說把手機交給女友，沒想到輪到他提出相同要求時，女友卻堅持拒絕，讓他覺得很雙標。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「不敢給看手機的女友」為題，指出近期和女友逛街時，對方突然要求要檢查他的手機，他甚至大方讓女友設定專用密碼和指紋、臉部辨識。但當他提出「換妳給我看」時，女友卻打死不從，還辯稱「女生本來就很多小秘密，你難道不懂尊重女生嗎？」。

這名男網友進一步指出，這已經不是第一次遇到女友雙重標準，與其繼續在不平等關係裡消耗，他最後選擇將手機恢復原廠設定，且立刻提出分手，並斷開所有聯絡方式，直呼「若做不到和我一樣無畏懼的交底就是有鬼，雖然不一定是出軌，但肯定不會有什麼好事」。

貼文一出後，不少網友都表示「我也是這樣，你沒辦法做到或是接受的事，就不要叫我做或接受」、「我覺得你做得對，要就一樣，不要就請別要我做」、「會這樣隨便翻跟設定的女生也很不尊重人，後面的反差態度明顯是有問題」、「你平常做事也是這麼果斷理智嗎？感覺你很強欸！」、「你做得太正確了，沒有被感情沖昏頭」、「什麼叫做女生本來就很多小秘密，不是好嗎？別把我們正常女生拖下水」。

不過，也有部分網友質疑原PO做法，「把設定的指紋、頭像或密碼刪除不就好了嗎？」、「只有我覺得為了這樣回復原廠設定很不值得嗎？」、「要分手當下直接走掉就可以了，還在她面前恢復原廠設定？」。