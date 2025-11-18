快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友表示，女友突然要求看手機，還設定自己的指紋、臉部辨識，沒想到輪到他提出相同要求時，女友卻堅持拒絕，讓他覺得很雙標。示意圖／Ingimage
你和另一半交往時，會看對方的手機嗎？一名男網友分享，女友近期突然要求要看手機，還要指定專屬密碼盒指紋、臉部辨識，他二話不說把手機交給女友，沒想到輪到他提出相同要求時，女友卻堅持拒絕，讓他覺得很雙標。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在Dcard以「不敢給看手機的女友」為題，指出近期和女友逛街時，對方突然要求要檢查他的手機，他甚至大方讓女友設定專用密碼和指紋、臉部辨識。但當他提出「換妳給我看」時，女友卻打死不從，還辯稱「女生本來就很多小秘密，你難道不懂尊重女生嗎？」。

這名男網友進一步指出，這已經不是第一次遇到女友雙重標準，與其繼續在不平等關係裡消耗，他最後選擇將手機恢復原廠設定，且立刻提出分手，並斷開所有聯絡方式，直呼「若做不到和我一樣無畏懼的交底就是有鬼，雖然不一定是出軌，但肯定不會有什麼好事」。

貼文一出後，不少網友都表示「我也是這樣，你沒辦法做到或是接受的事，就不要叫我做或接受」、「我覺得你做得對，要就一樣，不要就請別要我做」、「會這樣隨便翻跟設定的女生也很不尊重人，後面的反差態度明顯是有問題」、「你平常做事也是這麼果斷理智嗎？感覺你很強欸！」、「你做得太正確了，沒有被感情沖昏頭」、「什麼叫做女生本來就很多小秘密，不是好嗎？別把我們正常女生拖下水」。

不過，也有部分網友質疑原PO做法，「把設定的指紋、頭像或密碼刪除不就好了嗎？」、「只有我覺得為了這樣回復原廠設定很不值得嗎？」、「要分手當下直接走掉就可以了，還在她面前恢復原廠設定？」。

女友 分手 另一半 兩性關係
相關新聞

「粿粿塑造范姜只想談錢」 律師反酸先侵害配偶權：不談錢不然談星座嗎？

粿粿遭丈夫范姜彥豐爆料婚內與「王子」邱勝翊有不當關係，她1日透過影片親自回應，坦承「與邱先生有逾矩行為」，但強調長期由自己負擔家計，並反控范姜不顧孩子，甚至開口索1600萬元離婚金。

訂高級餐廳為男友慶生…她生日吃鹹酥雞 心寒分手：我像小丑

不少人在生日當天都會好好慶祝，一名女網友分享，男友之前生日時，她精心準備遊戲機禮物，還訂高級餐廳替對方慶生，結果自己生日時，男友完全沒安排，還帶她去吃鹽酥雞、永和豆漿，落差之大讓她覺得自己像小丑，決定提出分手。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

女友雙標不給看手機！他原地做1事提分手：不能交底就是有鬼

普發一萬爆親子衝突！她揭父母「假擔心真控制」：千萬別說這句話

政府普發1萬元意外在不少家庭掀起親子風暴，由於財政部規定13歲以上青少年可自行登記領取款項，導致部分家長與子女因此鬧翻，甚至傳出案例有親子在ATM前為了這筆錢爆發肢體衝突，最後還得由警方出面調解。

聯副／陳界仁影像作品〈風摧肉身〉

●「黑水──2025台灣美術雙年展」即日起於台中市國立台灣美術館（台中市西區五權西路一段2號）展至2026年3月1日。

【慢慢讀，詩】嚴忠政／所有格

用惻隱之心對自己好些／你給石頭靈魂／石頭就有了新的命運……

