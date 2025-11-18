快訊

台股續弱！早盤一度跌逾320點 台積電開盤下跌10元、最低來到1,425元

台中物流車今晨撞上雙載機車 1人卡車底頭顱變形、1人送醫

又傳災情？iPhone 17 Pro Max宇宙橙一擦變回鋁殼 鄉民不信：偏唬爛

聽新聞
0:00 / 0:00

普發一萬爆親子衝突！她揭父母「假擔心真控制」：千萬別說這句話

聯合新聞網／ 綜合報導
政府普發1萬元意外在不少家庭掀起親子風暴。圖／聯合報系資料照
政府普發1萬元意外在不少家庭掀起親子風暴。圖／聯合報系資料照

政府普發1萬元意外在不少家庭掀起親子風暴，由於財政部規定13歲以上青少年可自行登記領取款項，導致部分家長與子女因此鬧翻，甚至傳出案例有親子在ATM前為了這筆錢爆發肢體衝突，最後還得由警方出面調解。

知名作家吳淡如近日在臉書發文，以「13 歲以上自己領！一萬元背後真正的問題：你是值得信任的大人嗎？」為題，點出親子爭執的核心並非金額本身，而是「家庭理財習慣與互信」。

吳淡如指出，普發政策上路後，有家長質疑孩子無法管理「這麼大筆錢」，孩子則反問「政府都發給我了，為什麼你要收走？」甚至有人自嘲最後只拿到50元，因為媽媽認為「小孩沒繳稅、沒資格領」。她直言，這些爭執反映的不是1萬元的價值，而是「家裡的理財智商與信任度」。

她分析，對多數孩子而言，平常一周零用錢以百元計算，突然拿到「一個月零用錢的幾十倍」，興奮在所難免，衝突真正來自「爸媽認為小孩會亂花」與「孩子覺得爸媽也不會理財」的對立。

吳淡如強調，如果家長平日有良好理財習慣，孩子大多會願意把錢交給父母協助規劃；反之，若孩子看見父母常衝動購物、投資憑朋友推薦、刷卡不看金額，自然更不願意被管。她直言：「很多家長說怕孩子亂花，其實自己也沒在教，這叫做『假擔心，真控制』。」

她建議家長，不妨將1萬元分成三部分與孩子共同討論：「必要」（存下來當預備金）、「想要」（買一樣真正想要的物品）、「嘗試」（小額投資、捐款或實驗性花費）。在這個過程中，比錢更重要的是學習「選擇與後果」。

另外，她也不贊成家長跟孩子說「這1萬元拿來繳學費」這句話，因為在孩子心中，學費本就應由父母負擔，若硬把1萬元挪作學費，只會讓孩子覺得錢被「A走」。

吳淡如最後提醒，孩子會為了這1萬元主張管理權，反而代表他開始意識到金錢的重要性。這場爭執的背後真正檢驗的是，家長是否是那個「值得孩子信任」的大人。如果家長有能力和耐心陪小孩一起面對金錢，這次普發1萬元，其實是一堂難得的親子理財課。

普發一萬 普發現金 親子互動 親子 吳淡如
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

傳統市場怎防買到毒雞蛋？資深菜販教「1招」 用手機秒辨識

聽某喙大富貴！3生肖越愛老婆越發財 他長線投資有豐厚回報

普發一萬今起ATM開放！16家銀行8成機台支援 「4大狀況」恐領不到

股市太高別追？吳淡如嘆「主觀恐懼」恐錯過行情 籲用「底層邏輯」

相關新聞

「粿粿塑造范姜只想談錢」 律師反酸先侵害配偶權：不談錢不然談星座嗎？

粿粿遭丈夫范姜彥豐爆料婚內與「王子」邱勝翊有不當關係，她1日透過影片親自回應，坦承「與邱先生有逾矩行為」，但強調長期由自己負擔家計，並反控范姜不顧孩子，甚至開口索1600萬元離婚金。

普發一萬爆親子衝突！她揭父母「假擔心真控制」：千萬別說這句話

政府普發1萬元意外在不少家庭掀起親子風暴，由於財政部規定13歲以上青少年可自行登記領取款項，導致部分家長與子女因此鬧翻，甚至傳出案例有親子在ATM前為了這筆錢爆發肢體衝突，最後還得由警方出面調解。

聯副／陳界仁影像作品〈風摧肉身〉

●「黑水──2025台灣美術雙年展」即日起於台中市國立台灣美術館（台中市西區五權西路一段2號）展至2026年3月1日。

【慢慢讀，詩】嚴忠政／所有格

用惻隱之心對自己好些／你給石頭靈魂／石頭就有了新的命運……

【當代散文】范俊奇／給張愛玲寄兩疊稿紙

張愛玲印在書上被保留下來的字跡，都成為文化遺產了，我們當然都不會陌生，並且和她寫過的人物一樣，靈巧娟秀，栩栩如生，而她的字跡看仔細了，總是潦草中不失講究，平靜中略帶冷峻……

【親子之間】黃以宸／小蜘蛛傳心意

女兒有個塑膠製的小蜘蛛模型，大小約五十元硬幣，黑色的外觀上還有黃色的斑紋，甚為仿真，那是四歲的她首次嘗試自己在賣場結帳時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。