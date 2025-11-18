普發一萬爆親子衝突！她揭父母「假擔心真控制」：千萬別說這句話

政府普發1萬元意外在不少家庭掀起親子風暴，由於財政部規定13歲以上青少年可自行登記領取款項，導致部分家長與子女因此鬧翻，甚至傳出案例有親子在ATM前為了這筆錢爆發肢體衝突，最後還得由警方出面調解。

知名作家吳淡如近日在臉書發文，以「13 歲以上自己領！一萬元背後真正的問題：你是值得信任的大人嗎？」為題，點出親子爭執的核心並非金額本身，而是「家庭理財習慣與互信」。

吳淡如指出，普發政策上路後，有家長質疑孩子無法管理「這麼大筆錢」，孩子則反問「政府都發給我了，為什麼你要收走？」甚至有人自嘲最後只拿到50元，因為媽媽認為「小孩沒繳稅、沒資格領」。她直言，這些爭執反映的不是1萬元的價值，而是「家裡的理財智商與信任度」。

她分析，對多數孩子而言，平常一周零用錢以百元計算，突然拿到「一個月零用錢的幾十倍」，興奮在所難免，衝突真正來自「爸媽認為小孩會亂花」與「孩子覺得爸媽也不會理財」的對立。

吳淡如強調，如果家長平日有良好理財習慣，孩子大多會願意把錢交給父母協助規劃；反之，若孩子看見父母常衝動購物、投資憑朋友推薦、刷卡不看金額，自然更不願意被管。她直言：「很多家長說怕孩子亂花，其實自己也沒在教，這叫做『假擔心，真控制』。」

她建議家長，不妨將1萬元分成三部分與孩子共同討論：「必要」（存下來當預備金）、「想要」（買一樣真正想要的物品）、「嘗試」（小額投資、捐款或實驗性花費）。在這個過程中，比錢更重要的是學習「選擇與後果」。

另外，她也不贊成家長跟孩子說「這1萬元拿來繳學費」這句話，因為在孩子心中，學費本就應由父母負擔，若硬把1萬元挪作學費，只會讓孩子覺得錢被「A走」。

吳淡如最後提醒，孩子會為了這1萬元主張管理權，反而代表他開始意識到金錢的重要性。這場爭執的背後真正檢驗的是，家長是否是那個「值得孩子信任」的大人。如果家長有能力和耐心陪小孩一起面對金錢，這次普發1萬元，其實是一堂難得的親子理財課。