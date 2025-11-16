快訊

他心疼女友在北部壓力大 想在中南部買房卻遭拒嘆「走不下去」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO看到女友在北部壓力很大，想在中南部買房生活，卻被對方拒絕。照片為示意圖，非內文當事人。 示意圖／ingimage
原PO看到女友在北部壓力很大，想在中南部買房生活，卻被對方拒絕。照片為示意圖，非內文當事人。 示意圖／ingimage

一名網友近日在論壇發文，表示家中長輩在板橋留有一間房子，因為沒有房貸所以沒有壓力。原PO說每次女友回雲林西螺，就會變得與在台北的她不同，會笑、會放鬆，於是他想要賣掉長輩留給他的房子，去西螺買透天厝，但是女友因為工作與朋友的關係，不肯搬離北北基桃，也覺得中南部生活步調太慢，原PO也反省會不會自己只是想將女友帶往輕鬆一點的生活，可是那不是她要的。

原PO在Dcard發文表示，家裡三代都是新北市人，從小住在板橋，長輩留下一間房給他，沒有房貸也沒有壓力，「照理講我這種人應該就是乖乖在北部成家立業，人生就一條線走到底那種」。

然而，原PO表示在與目前的女友交往之後，他開始懷疑住北部是不是比較好，因為看到女友在台北上班，要通勤、加班，壓力不小，累到不會像從前那樣笑，就連回到家坐著都能睡著，讓他很心疼。

「但只要我們下去南部，像雲林西螺（雲林縣位於中部）那邊，她完全變另一個人」，原PO解釋，女友離開台北後會笑、會放鬆、會走慢一點，會不斷地說很想多待兩天，看到這情形，原PO「那個樣子真的很難不心動」。

於是原PO開始打算，將長輩給他的那間板橋房子賣掉，然後在西螺買棟透天厝，減輕生活壓力，如此一來女友就能每天輕鬆地笑，也許比較好。

但事與願違，女友根本不想搬離北北基桃，「她說工作在這、朋友在這、習慣在這，她不想離開城市」。原PO還說，女友覺得中、南部生活步調太慢，怕習慣不來也怕後悔，「她很坦白，她就是不想走」。

原PO以為女友在中、南部很快樂的樣子，就是她真正的樣子，「會不會是我自己太想把她往『輕鬆一點的生活』帶，但那其實不是她要的」，他認為也許是自己的打算有點武斷，卻又覺得不甘心，「願意丟掉我最穩定的基礎，願意重新開始，但她什麼都不願意動」，原PO認為女友就連嘗試都不願意，兩人價值觀可能會導致彼此走不下去。

有網友留言，「玩跟生活本來就會不一樣，最後到南部生活也會一樣累、一樣有壓力，不如多帶她出門走走，放鬆心情即可」、「南下是因為放假，是放假讓她放鬆，不是南部」、「那就板橋房子不要賣，繼續住就好，然後常常去雲林、西螺度假，或是去玩但住久一點，或是開發新的點，淡水、北海岸、金山、萬里之類的」。

