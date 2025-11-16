辛苦20年仍遭婆家人嫌...人妻黑化「1舉動」 網力挺：不算晚

一名人妻在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」抒發心情，結婚25年的她建議大家「跟婆家保持距離」，一年偶爾回去一、兩次就好，因為對媳婦而言那永遠不是家。她並公開自己25年來的血淚史，呼籲「各位媳婦，保持距離就對了，因為千錯萬錯都是媳婦的錯」。

原PO婚後被規定每周五下班要回婆家做家事，周末不僅要煮三餐，還會被嫌棄不好吃，公婆甚至規定夫妻AA制。生兩個孩子，卻被婆婆警告「生孩子是女人的責任，自己要想辦法找錢養小孩」，所以她的兩個孩子都是娘家幫忙帶。

原PO補充，有次公婆突然亂發脾氣，就只因為隔壁鄰居說她「現在煮飯，以後不一定會煮」，心寒的她感嘆「這就是我煮了20年的下場，鄰居一句話，公婆擺臉色想修理我，我老公也修理我」，因此自那次起，她再也不回婆家。雖然想離婚但老公不肯，不過現在原PO最多除夕夜晚上回去吃飯，隔天就走人，她直呼「我只要對自己好，我太晚覺醒，才會讓自己人生黑暗20年」。

貼文曝光後網友狂讚，「恭喜妳覺醒了，雖然傻傻做了20年，只要有覺醒就不算晚」、「這種爛家庭誰稀罕誰撿去，恭喜妳黑化」、「光聽到要煮三餐就不會結婚了，妳真的人太好」、「現在清醒也不晚，顧好自己比什麼都重要」、「恭喜妳從做牛做馬的勞苦日子跳出來！辛苦妳了」、「問題最大的是妳老公」。