快訊

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

男為買房省開銷提1建議慘遭分手 網嘆：你就是被當提款機

聯合新聞網／ 綜合報導
不少情侶為了結婚考慮買房，但也有人價值觀不同，容易因買不買房而爭執。 示意圖／ingimage
不少情侶為了結婚考慮買房，但也有人價值觀不同，容易因買不買房而爭執。 示意圖／ingimage

許多人努力工作的目標就是為了買房，不過卻有人因此和另一半鬧到分手。有一名網友表示和女友出門大多是由他來付錢，但因為一直想買房，所以跟對方商量是否開銷可以改成AB制（男方付7成、女方3成），結果不僅沒獲得體諒，最後還導致分手，讓男網友相當無奈。

這名網友在Dcard以「男生因買房而分手」為題發文，他說自己年薪大約120萬元，女友則是60萬元上下，兩人交往4、5年，平時出門約會的開銷都是他全額支付，定期還會送一些小禮物，因此一年只能存50萬元左右。

原PO表示為了想要買房，他跟女友商量是否之後吃飯的開銷可以改成AB制，不然就是少吃一點貴的餐廳，然後費用由他全部支付，而禮物則改成只有生日送就好。沒想到，這樣的要求讓女方聽了氣炸，痛批原PO自私又小氣。

女友直言無法接受男方為了買房，影響到她飲食、收禮物的生活品質。不管原PO怎麼安撫、試著說服，都無法改變女方的想法，她甚至認為付錢、送禮都是原PO自願的，所以自己並不是「物質女」。兩人完全沒有共識，最後導致走上分手一途，原PO也因此非常難過失望，決定暫時不想談戀愛。

貼文讓不少人看傻了眼，「沒有這女的你可以存更多，房子應該早就買好了」、「先榨乾你的錢，享受工具人付錢的生活，等幾年後再找一個有房子的男朋友結婚」、「她根本就把你當付錢的工具人而已，你買房也是為了將來的打算，而她似乎不在意你們的未來，或者說她其實沒有要和你結婚的打算，分手停損吧」、「房子會增值，女友只會花更多錢，知道怎麼選了吧？」、「不想結婚又要你多付，那你真的就是提款機呀」。

買房 開銷 分手
×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

前屋主無理要求補齊賣房差價 莽漢怒潑汽油傷3人

NBA／女友遭瘋狗貝、白巧克力性羞辱 獨行俠湯普森怒轟：真噁心

涉謝侑芯猝死命案 黃明志自由了！暴瘦露面 15年女友全程守候

男偶像法院認證恐怖情人！前女友分手被威脅　法官下令禁100公尺接近

相關新聞

「粿粿塑造范姜只想談錢」 律師反酸先侵害配偶權：不談錢不然談星座嗎？

粿粿遭丈夫范姜彥豐爆料婚內與「王子」邱勝翊有不當關係，她1日透過影片親自回應，坦承「與邱先生有逾矩行為」，但強調長期由自己負擔家計，並反控范姜不顧孩子，甚至開口索1600萬元離婚金。

男為買房省開銷提1建議慘遭分手 網嘆：你就是被當提款機

許多人努力工作的目標就是為了買房，不過卻有人因此和另一半鬧到分手。有一名網友表示和女友出門大多是由他來付錢，但因為一直想買房，所以跟對方商量是否開銷可以改成AB制（男方付7成、女方3成），結果不僅沒獲得體諒，最後還導致分手，讓男網友相當無奈。

網友炸鍋！女方家長收聘金不退還不給嫁妝 被批「雙標到極點」

華人婚禮中，聘金、嫁妝幾乎是必備物品。有一名男網友發文表示，女方家長要求聘金卻不願給嫁妝，而喜餅、宴客桌錢通通都要男方負責，且不能收女方賓客的紅包，無理的要求讓他非常傻眼。

女「未婚生子」求姊收養！姊離婚她嫁姊夫…42年後驗DNA認回親兒

現實事件比「八點檔」電視劇內容更離奇！台南1名女子於42年前未婚生子，受限於當年社會風氣保守，加上自己沒有經濟能力，只好拜託胞姊和姊夫收養兒子，後來胞姊離婚，女子則和姊夫結婚，成為兒子的「後母」，之後她同樣離婚，而後來胞姊亦過世，女子便向法庭提出確認親子關係的申請，與兒子獲認證屬親生母子關係。

【前進馬太鞍】黃瀚嶢／當堰塞湖開口

一個去中心化的生態正從淤泥中長出──物資與肉身氣力，迅速銜接遠端的數位工具，小群人力自動號召合作，填補各種後勤空缺，這自我組織的巨靈，竟真動了起來……

【今文觀止 卷2】張作錦／顧毓琇，學術成就橫跨六個領域的奇才（下）

父親對我們很少說教。父親很忙，家裡小孩也多，在我印象中沒有聽到他跟我們講什麼大道理。他一直堅持「身教重於言教」，用自身的人格魅力影響著我們……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。