男為買房省開銷提1建議慘遭分手 網嘆：你就是被當提款機

許多人努力工作的目標就是為了買房，不過卻有人因此和另一半鬧到分手。有一名網友表示和女友出門大多是由他來付錢，但因為一直想買房，所以跟對方商量是否開銷可以改成AB制（男方付7成、女方3成），結果不僅沒獲得體諒，最後還導致分手，讓男網友相當無奈。

這名網友在Dcard以「男生因買房而分手」為題發文，他說自己年薪大約120萬元，女友則是60萬元上下，兩人交往4、5年，平時出門約會的開銷都是他全額支付，定期還會送一些小禮物，因此一年只能存50萬元左右。

原PO表示為了想要買房，他跟女友商量是否之後吃飯的開銷可以改成AB制，不然就是少吃一點貴的餐廳，然後費用由他全部支付，而禮物則改成只有生日送就好。沒想到，這樣的要求讓女方聽了氣炸，痛批原PO自私又小氣。

女友直言無法接受男方為了買房，影響到她飲食、收禮物的生活品質。不管原PO怎麼安撫、試著說服，都無法改變女方的想法，她甚至認為付錢、送禮都是原PO自願的，所以自己並不是「物質女」。兩人完全沒有共識，最後導致走上分手一途，原PO也因此非常難過失望，決定暫時不想談戀愛。

貼文讓不少人看傻了眼，「沒有這女的你可以存更多，房子應該早就買好了」、「先榨乾你的錢，享受工具人付錢的生活，等幾年後再找一個有房子的男朋友結婚」、「她根本就把你當付錢的工具人而已，你買房也是為了將來的打算，而她似乎不在意你們的未來，或者說她其實沒有要和你結婚的打算，分手停損吧」、「房子會增值，女友只會花更多錢，知道怎麼選了吧？」、「不想結婚又要你多付，那你真的就是提款機呀」。