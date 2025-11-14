網友炸鍋！女方家長收聘金不退還不給嫁妝 被批「雙標到極點」

華人婚禮中，聘金、嫁妝幾乎是必備物品。有一名男網友發文表示，女方家長要求聘金卻不願給嫁妝，而喜餅、宴客桌錢通通都要男方負責，且不能收女方賓客的紅包，無理的要求讓他非常傻眼。

原PO在Dcard以「聘金/嫁妝是必須的嗎？」為題發文，他說最近和女方家人討論結婚事宜，對方家長要求聘金36萬，但不含餅錢，而喜餅跟禮盒由男方出，且數量至少要100份以上。不僅如此，女方家長還直言不會有嫁妝，聘金全收當他們的養老金，不會退也不會給女兒，讓原PO聽完很傻眼。

他事後更新表示，對方要求喜餅跟禮盒一定要先送，因為他們的習俗是沒有在宴客完才送的，另外訂婚的桌錢男方要全出、不能收女方賓客的紅包，種種要求都讓原PO相當無奈。

貼文引起熱議，多數人都認為女方家長要求很不合理，「正不正常不知道，不要臉+雙標倒是真的」、「如果新娘也覺得合理的話，你也可以換人了」、「傳統的話有聘金也會有嫁妝的樣子，要保留聘金禮俗卻沒有嫁妝，有點無言」、「什麼年代了…如果我父母這樣我一定直接反問『那我嫁妝多少』，沒嫁妝還要聘金是在賣女兒的感覺」、「撇開聘金不談，訂婚桌錢不是女方要出嗎？」、「有聘金沒嫁妝，是在賣女兒嗎？傳統可以傳統，但不能雙標欸」。

更有網友建議兩人登記結婚比較省事，「如果是我，跟男方同一陣線的話，有骨氣點兩個人隔天就去登記，不辦了，婚禮本來是開心的結果弄成這樣，已經失去原本的初衷了」、「不願意被賣，你們兩人自己去登記，裸婚就好了」、「直接去登記」。

還有過來人分享自身經驗，「我自己是沒有聘金也沒有嫁妝跟金飾，餅錢男生給我家六萬」、「什麼都沒拿的新娘路過。什麼都沒有拿，一點壓力都沒有！不用擔心回婆家要看臉色，輕輕鬆鬆」、「我沒嫁妝也沒收聘金，我爸以前就說過不會收聘金，因為感覺像賣女兒」、「當初結婚沒有要聘金，但嫁妝有一條翡翠石的金項鍊，不過過去後東西還是我的」、「什麼都沒拿，連浪費錢的婚禮都不辦的新娘路過」。