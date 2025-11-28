快訊

香港宏福苑大火 港府證實已128人遇難

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

三大法人11月大賣4312億元 台股月線止步連6紅翻黑

夫妻分房睡「婚姻更健康」！夫：回到戀愛時期約會的我們

楓書坊／ 文／下重曉子
圖為夫妻雙人床示意圖。圖/ingimage
圖為夫妻雙人床示意圖。圖/ingimage

回到家，若無人迎接，確實會覺得孤單。對於深信「夫妻和樂，有子萬事足」才是幸福標準的人，更是如此。

然而我在《家人這種病》(三采出版)一書裡寫過：最不了解彼此的，往往正是家人。彼此都以為很懂對方，但其實只是錯覺。對家族的幻想愈大，失望就會愈深，最終可能轉為憎恨。事實上，殺人案件最常發生在家庭內部。

孩子長大成人之後，理所當然地要離開父母。他們要超越父母成長，父母則回到夫妻二人，最後成為一人。這並不是不幸或可憐，而是每個人都必須經歷，也必須接受的人生階段。

夫婦二人的時候，有兩人的過法；要是最後變成一個人，也有一人該有的生活方式。

即使夫妻健在，也更該活得自由些，嘗試像一個人一樣的生活方式。

比如，分開房間睡未必是壞事。孩子離家後，空出來的房間，正好成為夢寐以求的「個人空間」。

《極上孤獨》。圖/楓書坊提供
《極上孤獨》。圖/楓書坊提供

我有一位男性朋友，乾脆與妻子展開「家庭內分居」一樓和二樓分開住。

「這感覺就像回到單身時代，挺好的。吃飯還是一起，出門前還會敲她的房門，感覺就像回到戀愛時期，還在約會的我們一樣。」

或許正因如此，他看起來比年輕時還精神。妻子則和朋友一起開店，賺些自己用的零花錢。

「現在反而是我待在家的時間比較多，彼此的生活方式不同，卻讓關係更新鮮、更快樂。」

只要用心思去找，其實夫妻或家庭關係，都能找到新的相處方式。

(本文摘錄自《極上孤獨》，楓書坊出版，未經同意禁止轉載。)

夫妻 家人 約會

延伸閱讀

付出多回收少？「5星座」最容易變工具人 天秤被利用、第一名同理心太強

闖鬼屋拍片探險…喊聲「打擾了」就OK？專家：不是喔！後果非常嚴重

農曆10月運勢／馬恐破財、鼠三思而行、三動物當心遇「豬隊友」

2026年這些生肖「犯太歲」！命理師警告三事千萬別做：恐惹禍上身

相關新聞

「粿粿塑造范姜只想談錢」 律師反酸先侵害配偶權：不談錢不然談星座嗎？

粿粿遭丈夫范姜彥豐爆料婚內與「王子」邱勝翊有不當關係，她1日透過影片親自回應，坦承「與邱先生有逾矩行為」，但強調長期由自己負擔家計，並反控范姜不顧孩子，甚至開口索1600萬元離婚金。

夫妻分房睡「婚姻更健康」！夫：回到戀愛時期約會的我們

夫婦二人的時候，有兩人的過法；要是最後變成一個人，也有一人該有的生活方式。即使夫妻健在，也更該活得自由些，嘗試像一個人一樣的生活方式。

昨日之書／跳脫儒家往佛去 蔣勳「無所住」才更自由

「失智是很奇怪的東西，有天你忽然發現鑰匙插在門鎖沒有拿，它就開始了。」蔣勳坐在八里住家窗旁臥榻，窗外粉紫大鄧伯花襯得他臉龐分外精神，他卻說起一名視障者按摩他穴道時，說他有短暫失智跡象，「我覺得它就要來了」。 但他像手邊《金剛經》說的那樣，不驚不怖不畏，聲線依然平穩，「所有眾生都會經歷這，我在接受，在想怎樣別拖累別人」。他希望慢慢把所有事務放緩，接受五感從原本的精明與銳利遲鈍下來，「精明不見得是好事，精明很可能是包容的相反」，而那包容，恰恰是他鬆解自己的起點。

【星期五的月光曲－台積電文學沙龍123現場報導】蘇吉／名為書寫的根系生長

人與植物殊途，但透過書寫，是否能夠抵達一種人與植物的同歸？兩位寫作者以自己的角度，探問與介入了生態實踐在台灣的各種想像……

【台語詩】李長青／塗跤攏是彩色的甜──記錄嘉義民雄以早的檨仔路

位樹仔頂落落來／土地的甜／牛稠溪的甜……

【當代散文】袁瓊瓊／致我飽受折騰的75歲（下）

科克三十三歲，我七十五歲。他死了，我活著。雖然生命無法作比較，但我確實在那剎那，感覺自己是被留下來的那個。雖然不代表我的生命比他的更有價值，但我是那個被挑出來，繼續放置在生命之流裡的那片落葉……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。