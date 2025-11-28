夫妻分房睡「婚姻更健康」！夫：回到戀愛時期約會的我們

回到家，若無人迎接，確實會覺得孤單。對於深信「夫妻和樂，有子萬事足」才是幸福標準的人，更是如此。

然而我在《家人這種病》(三采出版)一書裡寫過：最不了解彼此的，往往正是家人。彼此都以為很懂對方，但其實只是錯覺。對家族的幻想愈大，失望就會愈深，最終可能轉為憎恨。事實上，殺人案件最常發生在家庭內部。

孩子長大成人之後，理所當然地要離開父母。他們要超越父母成長，父母則回到夫妻二人，最後成為一人。這並不是不幸或可憐，而是每個人都必須經歷，也必須接受的人生階段。

夫婦二人的時候，有兩人的過法；要是最後變成一個人，也有一人該有的生活方式。

即使夫妻健在，也更該活得自由些，嘗試像一個人一樣的生活方式。

比如，分開房間睡未必是壞事。孩子離家後，空出來的房間，正好成為夢寐以求的「個人空間」。 《極上孤獨》。圖/楓書坊提供

我有一位男性朋友，乾脆與妻子展開「家庭內分居」一樓和二樓分開住。

「這感覺就像回到單身時代，挺好的。吃飯還是一起，出門前還會敲她的房門，感覺就像回到戀愛時期，還在約會的我們一樣。」

或許正因如此，他看起來比年輕時還精神。妻子則和朋友一起開店，賺些自己用的零花錢。

「現在反而是我待在家的時間比較多，彼此的生活方式不同，卻讓關係更新鮮、更快樂。」

只要用心思去找，其實夫妻或家庭關係，都能找到新的相處方式。

(本文摘錄自《極上孤獨》，楓書坊出版，未經同意禁止轉載。)