做決定一直問別人意見？說穿了「你只是不想承擔責任」

楓書坊／ 文／下重曉子
圖為孤獨示意圖。圖/ingimage
有些人在做決定時，總忍不住找人商量，而且不是只問一個人，而是問好幾個人。為什麼？ 因為缺乏自信，害怕自己獨立判斷。

一旦自己決定，就得自己承擔責任。相反地，若跟隨他人的建議，出了問題也能怪在別人的意見上，成為逃避的藉口。這種「凡事都要問人」的習慣，在女性身上尤其常見。

無關痛癢的小事，找人聊聊無妨，反正也可以說是社交。但遇到重大決定時，我始終認為不該倚賴他人。因為，最後拍板的永遠是自己。

我一貫的作法是先自己思考，把意見定下來，之後才可能找人談，純粹確認自己的想法是否合理。

其實，大多數人都一樣，即使嘴上說要「聽聽別人的意見」，心裡多半早有定見，只是需要別人給最後一個推力罷了。

那麼，什麼才是屬於自己的想法？

那是在孤獨中，反覆掙扎後得出的答案。

別人的意見可以參考，但最終，還是要自己做決定。

那段一個人東想西想、千迴百轉，最後才抓住結論的時間，正是人成長的養分。

我們甚至可以說，一個人擁有多少孤獨的時間，決定了他成長的幅度。

問題是，在如今這日益喧囂的社會，除了面對面的互動之外，還有電話、簡訊、LINE以及各種社群平台，明明想不被任何人打擾，卻始終無能為力地被捲入人際漩渦。

我們擁有愈來愈多能與他人連結的工具，卻反而更常感到孤獨。

大家被灌輸朋友愈多愈幸福的觀念。然而，事實往往並非如此。朋友或認識的人不必多，能擁有真正信任的人才更重要。

以我自己來說，能稱之為「朋友」的，在小學時期一位，中學一位，高中一位，大學一位，僅僅如此。我不擅長群體活動，向來迴避多人行動的情況，也與喜歡群體活動的人保持距離。

因為我始終相信，人際關係最穩固的，是一對一的狀態。如果不是如此，彼此無法向對方敞開心房。

《極上孤獨》。圖/楓書坊提供
至今，我仍不擅長寒暄閒聊，遇到不得已的場合，頂多選擇沉默，或找機會悄悄離場。

那些總是習慣待在群體中的人，一旦離開群體就焦躁不安，彷彿脫離群體就會陷入孤獨。

但那只能算是「寂寞」而已，還稱不上「孤獨」這樣高尚的狀態。

諷刺的是，愈怕孤獨、愈努力壓抑自我去迎合別人，孤獨感反而愈深。

唯有願意品嚐孤獨、面對內心真實的聲音，讓思想經過自我對話的錘鍊，才能真正的成熟。

若總沉溺於人群，不曾留給自己安靜獨處的時光，最後得到的，只是一個「善於應酬的外殼」，而不是真正成長的靈魂。

(本文摘錄自《極上孤獨》，楓書坊出版，未經同意禁止轉載。)

孤獨 家人

