女「未婚生子」求姊收養！姊離婚她嫁姊夫…42年後驗DNA認回親兒

現實事件比「八點檔」電視劇內容更離奇！台南1名女子於42年前未婚生子，受限於當年社會風氣保守，加上自己沒有經濟能力，只好拜託胞姊和姊夫收養兒子，後來胞姊離婚，女子則和姊夫結婚，成為兒子的「後母」，之後她同樣離婚，而後來胞姊亦過世，女子便向法庭提出確認親子關係的申請，與兒子獲認證屬親生母子關係。

未婚生子 姊夫幫忙收養

台媒於今年11月報導，張姓女子於1983年7月1日未婚生下1名男嬰，礙於當時社會風氣，加上經濟能力不佳和不熟悉法律，一直不敢向戶政機關申報兒子身份，直到1990年，由於兒子即將入學，不得不取得戶籍資料，所以她將兒子以父母不詳身份取得戶籍，而且拜託胞姊和郭姓姊夫扶養兒子，姊夫向法院申請收養張婦兒子，1990年10月正式成為養子。

一度變成親兒的後母

去到1998年3月底，姊夫和張女的胞姊離婚，約定小孩由姊夫單獨監護，張女為了方便照顧兒子，同年底和姊夫結婚，共同扶養兒子，但法律上她只是兒子的「後母」。到了2012年10月底，她亦和郭男離婚，母子共同生活至今。

法庭確認母子關係

兒子和郭男於2025年9月15日終止收養，加上胞姊已死亡，張女決定正式領回兒子，雙方到醫院進行DNA檢測，鑑定報告顯示有血緣關係，張女向法庭確認母子關係，獲法官批准。

延伸閱讀：

驗DNA驚揭是兄妹！夫妻竟發現「生父是同一人」 已生2孩子極崩潰

疑弟弟是兒子！男子自10歲遭母性侵 驗DNA確定關係爭取監護權

文章授權轉載自《香港01》