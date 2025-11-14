快訊

MLB／又通殺30張第一名！大谷翔平4奪MVP寫一籮筐紀錄

美官員曝台美貿易談判「取得許多進展」： 年底前有望達成更多協議

全球新冷戰：誰是強權對峙下的海景第一排？

聽新聞
0:00 / 0:00

女「未婚生子」求姊收養！姊離婚她嫁姊夫…42年後驗DNA認回親兒

香港01／ 撰文：田中貴
圖為懷孕示意圖。本報資料照片
圖為懷孕示意圖。本報資料照片

現實事件比「八點檔」電視劇內容更離奇！台南1名女子於42年前未婚生子，受限於當年社會風氣保守，加上自己沒有經濟能力，只好拜託胞姊和姊夫收養兒子，後來胞姊離婚，女子則和姊夫結婚，成為兒子的「後母」，之後她同樣離婚，而後來胞姊亦過世，女子便向法庭提出確認親子關係的申請，與兒子獲認證屬親生母子關係。

未婚生子　姊夫幫忙收養

台媒於今年11月報導，張姓女子於1983年7月1日未婚生下1名男嬰，礙於當時社會風氣，加上經濟能力不佳和不熟悉法律，一直不敢向戶政機關申報兒子身份，直到1990年，由於兒子即將入學，不得不取得戶籍資料，所以她將兒子以父母不詳身份取得戶籍，而且拜託胞姊和郭姓姊夫扶養兒子，姊夫向法院申請收養張婦兒子，1990年10月正式成為養子。

一度變成親兒的後母

去到1998年3月底，姊夫和張女的胞姊離婚，約定小孩由姊夫單獨監護，張女為了方便照顧兒子，同年底和姊夫結婚，共同扶養兒子，但法律上她只是兒子的「後母」。到了2012年10月底，她亦和郭男離婚，母子共同生活至今。

法庭確認母子關係

兒子和郭男於2025年9月15日終止收養，加上胞姊已死亡，張女決定正式領回兒子，雙方到醫院進行DNA檢測，鑑定報告顯示有血緣關係，張女向法庭確認母子關係，獲法官批准。

延伸閱讀：

驗DNA驚揭是兄妹！夫妻竟發現「生父是同一人」　已生2孩子極崩潰

疑弟弟是兒子！男子自10歲遭母性侵　驗DNA確定關係爭取監護權

文章授權轉載自《香港01》

DNA 懷孕 收養
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

「粿粿塑造范姜只想談錢」 律師反酸先侵害配偶權：不談錢不然談星座嗎？

粿粿遭丈夫范姜彥豐爆料婚內與「王子」邱勝翊有不當關係，她1日透過影片親自回應，坦承「與邱先生有逾矩行為」，但強調長期由自己負擔家計，並反控范姜不顧孩子，甚至開口索1600萬元離婚金。

女「未婚生子」求姊收養！姊離婚她嫁姊夫…42年後驗DNA認回親兒

現實事件比「八點檔」電視劇內容更離奇！台南1名女子於42年前未婚生子，受限於當年社會風氣保守，加上自己沒有經濟能力，只好拜託胞姊和姊夫收養兒子，後來胞姊離婚，女子則和姊夫結婚，成為兒子的「後母」，之後她同樣離婚，而後來胞姊亦過世，女子便向法庭提出確認親子關係的申請，與兒子獲認證屬親生母子關係。

【前進馬太鞍】黃瀚嶢／當堰塞湖開口

一個去中心化的生態正從淤泥中長出──物資與肉身氣力，迅速銜接遠端的數位工具，小群人力自動號召合作，填補各種後勤空缺，這自我組織的巨靈，竟真動了起來……

【今文觀止 卷2】張作錦／顧毓琇，學術成就橫跨六個領域的奇才（下）

父親對我們很少說教。父親很忙，家裡小孩也多，在我印象中沒有聽到他跟我們講什麼大道理。他一直堅持「身教重於言教」，用自身的人格魅力影響著我們……

【喪親之痛】周伯戡／子子孫孫永寶用

我摩娑著垂掛頸間的黑寶石，溫潤、發亮的圓石外表，包裹著內人的骨灰，一條銀鎖鏈穿過中間，除了游泳、洗澡，我每天把它掛在頸上...

【慢慢讀，詩】廖偉棠／潮汐力

你悄悄地離我遠去／每年五公分／像手指甲生長的速度／像月亮離開地球……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。