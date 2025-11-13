快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非新聞當事者。圖／ingimage
有一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，分享自己婚後25年的辛酸歷程，並呼籲媳婦們「與婆家保持距離」。她的貼文一曝光立刻引發熱議，許多網友紛紛留言表示心疼與支持。

原PO表示，婚後每周五下班後必須回婆家做家事，周末煮三餐卻不被感謝，反而遭到嫌棄。公婆甚至規定夫妻採AA制，而育兒的責任也完全推給原PO，導致兩個孩子由娘家媽媽幫忙帶大。她坦言自己「笨了20年」，始終未反抗，直到一次因鄰居一句風涼話，婆婆竟然對著她嚴厲地說道：「隔壁鄰居說妳現在煮飯以後不一定會煮啦！」，她才徹底覺醒。

原PO表示，從那次事件後，她選擇不再回婆家，並堅持立場不再受剝削。雖然公婆曾威脅老公要求離婚，但最終因她堅定態度而作罷。如今，她一年僅在除夕夜回婆家吃飯，隔天早上便離開。她感嘆自己覺醒得太晚，導致人生黑暗了20年。

貼文曝光後吸引大量網友留言支持，有人表示：「付出到一個程度沒有得到尊重感謝，可以停止一部分。互相很重要」、「婚後是維持自己的家庭，不是婆家！」也有人感慨：「煮了20年，佩服！我一餐也不會煮」、「恭喜終於覺醒了！」此外，也有網友分享自身經驗：「我一年只回婆家5～6次煮飯，AA制真的扯爆！」

婆家規定AA制、每周煮飯被嫌 媳婦「笨了20年」因鄰居一句話覺醒

