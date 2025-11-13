父親坦承外遇原因！獨生女成「情緒發洩包」疲憊哭訴：很難挺媽媽

一名女網友日前在論壇Dcard上以「爸爸外遇可是我很難站在媽媽那邊」為題發文，引發廣泛討論。她在文中提到，自己是獨生女，父母從小對她很好，但兩人婚姻關係並不和諧，經常爭吵。儘管如此，家庭關係仍然緊密，一家人會一起用餐、外出旅遊。

根據該名女網友的描述，父親性格灑脫，喜歡旅遊、運動和接觸大自然，對生活抱持隨遇而安的態度；而母親則相對情緒化，容易生氣且言語尖銳，雖然勤奮持家，但對於人生的態度較為辛苦與保守。由於個性迥異，雙方長期以來難以找到相處的平衡點。

她透露，父親後來因認識了另一名女子而選擇在外租屋，但仍定期回家負責帳單、採買及部分家務。父親坦承外遇不對，但表示與母親長期以來在個性及性生活方面不合，因此希望在女兒成年後選擇過自己想要的生活。

然而，母親得知此事後情緒崩潰，認為丈夫背叛了她，並否認雙方存在不合的問題。母親希望女兒能替她出面責備父親，但自己卻不願離婚或主動溝通，只是一再將情緒宣洩在女兒身上。該名女網友坦言，夾在父母之間令她感到疲憊不堪，她雖支持母親離婚，但母親似乎仍對父親抱有期待。

貼文曝光後，引發網友熱議。多數網友認為這是父母之間的課題，建議原PO應劃清界線、照顧好自己。有網友留言指出：「媽媽可能是以前苦太久，所以觀念很難改變，也有可能是做這些才能覺得她存在著是有用的」、「能感覺你其實早已看懂整個局面，只是被『責任感』困住。」另有網友表示：「很多夫妻走到後面就是像你爸媽這樣，不愛了只是覺得還可以相處將就就好」、「爸爸爛的是，沒有果斷處理這些事，你可以跟爸爸說不想在他們中間為難，請他果斷處理。」

但也有部分網友批評父親的行為，認為「什麼事都不是出軌的理由」、「都外遇跟小三同居了，該分的財產、該給的賠償，好好給媽媽。」並直言：「你爸應該要先離婚的」、「老實說，你爸就只錯在沒把婚姻結束，就跟別人女人交往。」