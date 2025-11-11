光棍節變購物日 雙11不只代表買東西？年輕人交友最在意這2大因素
11日是電商大檔期，起因卻是標榜單身身分的「1111」雙11。全台最大的年輕人社群平台Dcard今發布分析年輕世代在交友過程中最在意的關鍵因素，包含對自身與對象的「容貌焦慮」，以及「如何快速了解對方條件」。
根據Dcard站上數據觀察，年輕族群在交友時最在意的兩大因素，分別為「對自身與對象的容貌焦慮」與「如何快速了解對方條件」。「容貌焦慮」一詞在2025年Dcard站上被提及次數較2021年成長近七倍；而專門羅列自己與對象相處條件的「擇偶條件」看板，自2025年3月開板以來，竄升為Dcard全站文章觀看數TOP 10熱門看板。板上討論內容多聚焦於「如何快速整理自身與理想對象的條件」，除了身高、體重、興趣等基本資訊外，也延伸至金錢觀、價值觀，甚至是近年年輕世代熱衷探討的MBTI性格類型。許多年輕世代希望藉由揭露更多生活與思考細節，減少雙方在交友過程中的期待落差。
