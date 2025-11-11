快訊

鳳凰颱風最新風雨預測出爐！這10縣市明天停班課達標

對美關稅談判有進展？賴總統稱「缺臨門一腳」：時間差不多了

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

光棍節變購物日 雙11不只代表買東西？年輕人交友最在意這2大因素

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
全台最大的年輕人社群平台Dcard今發布分析年輕世代在交友過程中最在意的關鍵因素，包含對自身與對象的「容貌焦慮」，以及「如何快速了解對方條件」。示意圖/ingimage
全台最大的年輕人社群平台Dcard今發布分析年輕世代在交友過程中最在意的關鍵因素，包含對自身與對象的「容貌焦慮」，以及「如何快速了解對方條件」。示意圖/ingimage

11日是電商大檔期，起因卻是標榜單身身分的「1111」雙11。全台最大的年輕人社群平台Dcard今發布分析年輕世代在交友過程中最在意的關鍵因素，包含對自身與對象的「容貌焦慮」，以及「如何快速了解對方條件」。

根據Dcard站上數據觀察，年輕族群在交友時最在意的兩大因素，分別為「對自身與對象的容貌焦慮」與「如何快速了解對方條件」。「容貌焦慮」一詞在2025年Dcard站上被提及次數較2021年成長近七倍；而專門羅列自己與對象相處條件的「擇偶條件」看板，自2025年3月開板以來，竄升為Dcard全站文章觀看數TOP 10熱門看板。板上討論內容多聚焦於「如何快速整理自身與理想對象的條件」，除了身高、體重、興趣等基本資訊外，也延伸至金錢觀、價值觀，甚至是近年年輕世代熱衷探討的MBTI性格類型。許多年輕世代希望藉由揭露更多生活與思考細節，減少雙方在交友過程中的期待落差。

MBTI Dcard 年輕世代 雙11 年輕人 價值觀
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

普發現金最快今晚入帳 她不解「1萬到底能幹嘛？」全網看傻

健保改革掀民怨 月薪5萬上班族怒吼：剝奪感超重

上班怎麼玩股票？電子業員工苦嘆錯過漲停 網勸：長線投資解套

值得長期投資的股票？網一面倒推台積電、美股科技巨頭受青睞

相關新聞

「粿粿塑造范姜只想談錢」 律師反酸先侵害配偶權：不談錢不然談星座嗎？

粿粿遭丈夫范姜彥豐爆料婚內與「王子」邱勝翊有不當關係，她1日透過影片親自回應，坦承「與邱先生有逾矩行為」，但強調長期由自己負擔家計，並反控范姜不顧孩子，甚至開口索1600萬元離婚金。

光棍節變購物日 雙11不只代表買東西？年輕人交友最在意這2大因素

11日是電商大檔期，起因卻是標榜單身身分的「1111」雙11。全台最大的年輕人社群平台Dcard今發布分析年輕世代在交友...

【慢慢讀，詩】劉曉頤／小鳥珍珠

一旦貼近那小小的溫熱搏動感／我們還回得來嗎？／如果走到底，沿途確認，最盛的繁景無非／九顆月亮都呈漣漪狀漾開……

【致三十歲的我自己】翁禎翊／客房

妹妹是裝潢完成後第一個來過夜的客人，當了二十八年兄妹，她還是禮貌性地問我客房可以借她睡嗎、隔天一早就出發……我和她說當然可以，這裡是「機場旅館」……

【聯副電影院】陳建志／《國寶》：日本的？中華的？歌舞伎名片引發性別、國族、天王天后爭議

章子怡、鞏俐、楊紫瓊以《藝妓回憶錄》力壓日本，今遭《國寶》以最新的BL力道反挫回擊。此等競技爭的不是運動金牌，而是綜合八大的表演藝術，屬國家層級，如「國」寶所揭示……

【話題徵文：不排不行】畢珍麗／一個都不能少

老友聚餐說好一人一菜，我還沒開始想帶啥，居然已經被指定：「小畢妳不用多想，帶戚風蛋糕就好，芝麻的我選芝麻的。」有人歡呼，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。