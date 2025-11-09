快訊

15萬顆「問題雞蛋」流入全台…芬普尼哪裡來？專家揭三大可能來源

8年零愛愛！人妻生日求歡 丈夫1句話令她崩潰 網齊勸離婚

香港01／ 撰文：田中貴
台灣1名人妻在網上表示，丈夫比她大9歲，雙方交往7年、結婚2年，交往首年後已經沒有性生活，她想分手但對方不願意，反稱「等結婚有自己的家，就會有性生活」，但婚後沒有改變。 示意圖／ingimage
如果伴侶性冷淡，隨時影響關係。台灣1名人妻在網上表示，丈夫比她大9歲，雙方交往7年、結婚2年，交往首年後已經沒有性生活，她想分手但對方不願意，反稱「等結婚有自己的家，就會有性生活」，但婚後沒有改變。人妻生日前已經要求「愛愛」，丈夫沒有拒絕，但正日當晚卻稱「你讓我提不起勁，我不是誰都可以」，令她「自卑感、無力感全都湧上來，覺得被騙了」，對丈夫的感情瞬間歸零，但由於當年經體外受精技術誕下小孩，所以無法離婚，「常常半夜會因為這件事情哭，他知道也不哄我」。

大量網友留言指「『你讓他提不起勁』那句話好傷人」、「他跟你結婚生子只是為了給他爸媽交代吧，你在他眼裡就是生子工具跟保母罷了」、「交往1年就沒有，當下還不清醒，忍這麼多年，連結婚小孩都有了才醒來」。

交往首年已經零「愛愛」

原PO在「Dcard討論區」表示，25歲時和1名大自己9歲的男子交往，7年後結婚，目前結婚2年，早於交往1年時，雙方就沒有性生活，「不是我不想，而是他不願意」，他總有多個藉口，「太累、家裡有人、不方便」。原PO因而多次提出分手，但他都不願意，聲稱「等結婚有自己的家，就會有性生活」。樓主選擇相信，「結果結婚後，一樣什麼都沒有改變」，雙方接受體外受精技術，誕下試管嬰兒

生日當晚求歡　丈夫︰你讓我提不起勁

今年原PO生日，特意挑選1間住宿，出發前就已經強調一切由她安排，表明希望當晚「愛愛」，丈夫沒有拒絕，所以令她滿心期待。去到約定的晚上，丈夫聲稱年輕時的確期待「愛愛」，但目前不想發生關係，甚至直言「你讓我提不起勁，我不是誰都可以」。

雙方有小孩　原PO難離婚

原PO慨嘆年輕時已經「被迫過着無性生活的日子」、「等了這麼多年，現在34歲了，換來的卻是『這輩子別想做愛』的宣告」，形容內心崩潰，厭惡丈夫，「他一靠近我，我就感到噁心」。由於已經有小孩，「離婚不是現在能輕易做的事」。樓主經常半夜想到自身經歷，因而悲從中來哭泣，丈夫「知道也不哄我」、「大概覺得反正我睡一覺起來就會沒事」，令她「真的不知道該怎麼辦」、「已經不知道該怎麼再愛這個人了」。

網友︰離婚吧，覺得他很自私

貼文引來許多網友留言，「離婚吧，覺得他很自私」、「離婚或請他讓你外面解決」、「帶他去做婚姻諮商或性治療，先釐清他提不起勁的原因，才能對症下藥」。

文章授權轉載自《香港01》

結婚 丈夫 離婚 性生活 生日 分手 試管嬰兒 婚姻 伴侶 性治療

8年零愛愛！人妻生日求歡 丈夫1句話令她崩潰 網齊勸離婚

