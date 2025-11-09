碎碎念正在毀掉親子關係 想培養有韌性的孩子「1原則」絕不妥協

摘要 1.父母頻繁談論升學會增加成就壓力。「每週一小時原則」讓家成為避風港，減少焦慮，讓孩子有空間探索興趣與自我。 2.哈佛研究指出，成就壓力已成青少年心理健康的主要壓力源之一，父母過度聚焦成績與申請，會削弱孩子的心理安全感與自我價值。

「你的入學申請表填好了嗎？」、「推甄資料準備好了嗎？」你可能不知道，許多父母口中的關心，其實正慢慢磨損你和青少年孩子的關係。

哈佛大學教育研究所「Making Caring Common」計畫主持人韋斯博德（Richard Weissbourd）研究指出，「成就壓力」已成為青少年心理健康的第二大壓力源，占比高達51%，僅次於「經濟焦慮」。

成就壓力的風險

越來越多研究發現，就讀「高成就學校」（即考試成績優異、課外活動豐富多彩、畢業生有望進入頂尖大學）的學生，其焦慮、憂鬱和藥物濫用的發生率高於全國平均水平。

羅伯特·伍德·約翰遜基金會（The Robert Wood Johnson Foundation ）也得出了類似的結論，指出「過度追求卓越」是青少年健康面臨的主要環境威脅之一，其影響僅次於貧困和創傷。

設定明確界線保護親子關係

《紐約時報》暢銷書作者華萊士（Jennifer Breheny Wallace）訪談數百位高成就學生及其家庭後，提出一條「絕不妥協」的教養守則──「每週一小時原則」，即在孩子高三下學期之前，絕不談論大學申請；高三下學期開始後，每週只在星期天下午一小時討論升學。

首先，它創造了「避風港效應」，有效地阻止了「焦慮父母碎碎念」毀了每次的家庭時光。

華萊士夫妻會把所有升學問題記下來，集中到星期天處理，讓孩子在其他時間，能安心保留給興趣、探索與自我發展──那些與「分數」無關，卻更能長出真正力量的事情。

這樣做的效果立竿見影。家不再是另一個需要「求表現」的舞台，而是真正可以卸下防備、安心做自己的地方。

其次，這告訴孩子：「你本來就值得被愛。」

孩子的價值在於他本身，而非其成就

華萊士在書中描述了一個經典實驗：一位母親拿起一張20美元鈔票，問孩子它值多少錢。接著，她把鈔票揉得皺皺的、丟在地上踩一踩，甚至還浸進一杯水裡，再問：「那現在它值多少？」答案當然一樣是20美元。

孩子也是如此。考試失常、在球隊被刷下來、沒有被朋友邀請參加派對……這些都不會削弱他們的價值。

父母真正的角色，是不斷讓孩子知道：你不靠表現來換取愛，你的價值始終如一。

研究指出，「被需要感」（mattering），就是當孩子明白「你被愛，是因為你是你」，而不是因為拿了多少獎、考了多少分，這份安全感會成為他們最重要的心理保護力。

然而，在許多中上收入家庭裡，「成績、履歷、申請表」常悄悄擠掉了關懷與品格的重要性。韋斯博德提醒，許多父母在努力給孩子最好的一切時，反而忽略了真正重要的是，讓孩子知道他們的價值與無關成績。

同時，真正的成長，不是拚命填滿活動與獎項，而是懂得照顧自己、理解他人、找到對世界的責任與熱情。

這也是「每週一小時」守則背後最重要的宣示：「我們談未來，但不讓升學佔據你的一生，你的價值不由任何錄取通知書決定。」這是教養的核心，也是孩子走向世界時最穩固的底氣。

資料來源：CNBC、Harvard Graduate School Of Education

