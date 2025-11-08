朋友出軌該勸說還沉默？過來人苦嘆：恐弄壞自己名聲

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，若朋友出軌，自己是知情的友人，到底該不該說？還是會選擇沉默？示意圖／Ingimage
一名網友好奇，若朋友出軌，自己是知情的友人，到底該不該說？還是會選擇沉默？示意圖／Ingimage

粿粿與王子偷吃事件仍持續延燒，一名網友好奇，若朋友出軌，自己是知情的友人，到底該不該說？還是會選擇沉默？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞？」為題，指出粿粿偷吃王子一事，身邊多少還是有友人知情，如果今天自己遇到這樣的情況，假設跟雙方都是好友，一定會非常掙扎。

這名網友進一步說明，如果說出來，可能會失去朋友，被罵多管閒事；如果選擇沉默，感覺像幫兇，良心過不去；如果勸朋友坦白，對方可能會翻臉。有些人認為不能因為是朋友縱容、知情不報；但也有人認為婚姻是別人的，朋友義氣更重要，讓她相當好奇「大家會選擇站在哪一邊？」。

貼文一出後，多數網友都表示「裝死，不然老實說還要被人家說破壞人家家庭、管閒事，而且演藝圈就那麼大，其他人發現你是抓耙子，你名聲搞不好變得比出軌那個還慘」、「坦白講我也不會說，也跟不同的朋友群討論過，也沒有人說會去講，沒有必要拿別人的問題讓自己良心不安」、「我不會說，但我也會跟那群三觀不正的人保持距離，不會一起出去玩」、「還是看雙方人品啦，有時候兩邊都玩很開，就不需要打破人家平衡，只會自己默默遠離」。

不過，也有部分網友回應「我其實會希望朋友們跟我說，但也知道多數人的想法就是不要去承擔或插手任何人的問題」、「講呀！這是原則問題，犯錯就該有面對的勇氣，如果因為說出口，而失去這個出軌朋友，那只能說道不同不相為謀」、「會說，但不會非常直接，而是用暗示的」、「看跟誰比較好，就站誰那邊，不會告訴另一個，介入人家感情吃力不討好」。

「粿粿塑造范姜只想談錢」 律師反酸先侵害配偶權：不談錢不然談星座嗎？

粿粿遭丈夫范姜彥豐爆料婚內與「王子」邱勝翊有不當關係，她1日透過影片親自回應，坦承「與邱先生有逾矩行為」，但強調長期由自己負擔家計，並反控范姜不顧孩子，甚至開口索1600萬元離婚金。

