男友叫「寶貝」叫到忘本名？ 她傻眼問：這段感情還要嗎

情侶間互稱「寶貝」很常見，但若叫久了，可能真的會讓人忘記本名。一名女網友在Dcard分享，他們交往一個多月、平日以「寶貝」互稱，她突發奇想與男友玩快問快答，結果對方竟一時說不出她的名字，讓她直呼難以接受。

原PO表示，兩人每週見面一次、每天通話或視訊，幾乎不以本名稱呼。她問「我叫什麼名字？」時，男友先是反問為何突然提問，接著坦言「太久沒講，忘了」，讓她當場傻眼，認為連伴侶名字都記不得，實在不被尊重。

貼文曝光後引發討論。有人認為這種情況確實會發生，網友分享身邊案例：交往初期長期使用暱稱或稱呼「寶貝」，到要填資料或介紹給親友時才意識到不會寫或不會念對方名字；也有人提到，曾長達一年把另一半名字寫錯，最後靠誠心道歉與「美食贖罪」才化解。亦有苦主回憶，伴侶到結婚登記才認清真名，或只知道姓氏、不會寫正確字形。

也有網友從輕鬆角度看待，認為暱稱叫習慣了難免卡詞，與其動怒，不如把它變成小互動，像是「限期背起來」或「不會就請客」。另外也有人提醒，若交往過程只用暱稱、從未正式交換完整姓名與生日，臨時被問答不出並不罕見，但仍應在關係穩定後補上基本資訊，避免遇到事故、辦理手續時手忙腳亂。

不過，仍有聲音覺得「名字是基本禮貌」，連姓名都記不住代表心不在此；更有人點出，若同時與多人互動、全以「寶貝」稱呼避免叫錯，才是更大的警訊。過來人提醒，伴侶間的稱呼沒有標準答案，但記住彼此本名、重要日期與聯絡資訊，才是關係裡不可省略的「常識」。