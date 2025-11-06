快訊

沒時間悲傷…愛妻驟逝他「從零開始」獨扛育兒路 剖析心境：求助非壞事

聯合新聞網／ 綜合報導
當時還未滿月的雙胞胎女兒便失去母親。TikTok／@shinamia.p
根據日媒ORICON NEWS」報導，一名單親爸爸分享了獨自撫養雙胞胎女兒的經歷，感動了無數網友。他的妻子在雙胞胎女兒僅8個月大時，因「全身性發炎反應症候群」（SIRS）驟逝。這位爸爸坦言，當時事發突然，他「連沉浸在悲傷中的餘裕都沒有」，就必須從零開始學習育兒

這位父親接受採訪時回憶，妻子的驟逝讓他「腦中一片空白」。由於過去育兒工作幾乎全由妻子一肩扛起，他坦言當時情況「真的非常辛苦」。他表示：「雖然很難接受現實，但根本沒有時間沉浸在悲傷中，只能拼命地從零開始學習一切。」他回憶，以當時的精神狀態來說，或許正是那股拼命的傻勁才支撐著他沒有倒下。

如今女兒們（現已2歲）可能對媽媽毫無印象，這位父親也已做好心理準備，當未來孩子們發現這件事時，「會好好地陪伴她們，幫助她們接受這一切。」

在被問及如何兼顧工作與育兒時，這位父親充滿感謝。他表示，自己任職的公司「非常理解育兒的辛苦」，老闆甚至對他說：「孩子上小學前最容易生病，我們一起思考一個有時不必進辦公室的上班方式，讓你優先照顧孩子。」他表示，正因為公司、家人、朋友甚至鄰居的盡力幫忙，他才能走到今天。

這位父親坦言，成為單親爸爸後，他深刻體會到「自己是孩子唯一的依靠」。這股責任感，以及「女兒們的笑容」，讓他從悲傷中走了出來，自然湧現了「要和孩子們一起活下去」的積極念頭。他也向其他處境相同的單親或雙胞胎父母喊話：「請務必依賴你周圍的人，尋求協助絕不是壞事。」他強調與其擔心「造成別人的麻煩」，不如以「互相協助」的心態，育兒之路才能走得更長遠。

