小姑偷騎沒熄火…機車載娃爆衝撞大門 她氣揭：事後裝委屈逼我道歉

有一名女網友近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」分享一段令人無奈又氣憤的家庭糾紛，引發網友熱烈討論，讓人不禁感嘆家庭相處的複雜與無奈。

根據原PO的描述，她的小姑已年近50歲，身高僅150公分，平時喜歡騎125機車。然而，某天小姑趁她忙碌時，竟擅自騎走她的新機車，還載著她的小孩外出。沒想到，不久後家中傳來「砰！」的一聲巨響，接著是小姑的喊叫聲和小孩的哭聲。原來，小姑停車時未熄火，讓站在機車腳踏板上的小孩不慎引發機車爆衝，撞上大門釀成意外。

事發後，原PO既心疼小孩受驚，又氣憤新機車損壞，忍不住質問小姑：「為什麼要騎我的車？為什麼不熄火？」然而，小姑不僅毫無悔意，反而惱羞成怒，哭著跑回房間。更誇張的是，她竟向婆婆哭訴，要求原PO道歉！對此，原PO無奈表示：「做錯事還大聲，餓死算了！」

這篇貼文迅速在社群引起熱議，不少網友對原PO表達支持與同感，有人留言：「好荒謬」、「年近50，出事用哭的⋯God！成熟點好嗎」、「她偷騎車就不對，這種情形可以報警，告她偷竊，她就必須進警察局，直接一律告到底」。也有網友直指這樣的行為非常危險：「沒告她，就要偷笑了，還在裝無辜，小孩子出什麼意外，她可以負責任嗎」、「好危險！要是孩子出事怎麼辦？跟家人說這個問題點就好，其他不用多說了」。

然而，也有少部分網友持不同看法，認為家庭之間應該以和為貴：「自家人，這次原諒她。但警告她，不准沒經過你的同意，就騎你機車」。