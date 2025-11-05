范姜彥豐控粿粿出軌！律師揭離婚財產分配8重點：房屋共同登記藏風險

藝人范姜彥豐與網紅粿粿的婚變風波持續延燒。范姜日前指控妻子與男星王子（邱勝翊）婚內出軌，引起輿論譁然。雙方情感撕裂之外，財產問題也被推上檯面，兩人婚後購置的房產登記在粿粿名下，而粿粿則表示，自己負擔了八成的頭期款與超過六成的房貸。這樣的狀況，也讓外界好奇，離婚時，婚後財產到底該怎麼分？如果一方簽了「拋棄剩餘財產分配請求權」，是不是就等於「淨身出戶」？

律師湯雅竣在臉書粉專指出，大部分人對「婚後財產怎麼分、不動產該怎麼算」都有不少誤解。有人以為離婚就是財產對半分，有人則覺得只要房子登記在自己名下就穩了。但離婚財產的分配很複雜，踩錯一個點，真的可能人財兩失，於是他整理離婚財產怎麼分的「8個重點」。

根據《民法》，夫妻財產制主要分為三種：

法定財產制（最常見），婚前的財產各自所有，婚後各自賺的錢仍屬個人名下。離婚或一方過世時，雙方將婚後財產扣掉婚後債務後，財產較多的一方需分一半差額給另一方。但婚前存款、父母贈與、繼承遺產、慰撫金等不列入分配。

分別財產制，需婚前約定，雙方財產完全獨立。「你的就是你的、我的就是我的」，通常財產差距大時才會採用。

共同財產制，理論存在、實際罕見，所有財產與債務共同所有，浪漫但不實際。

2.「拋棄剩餘財產分配」＝「淨身出戶」？

湯雅竣表示，戲劇裡常出現的「淨身出戶」，現實中其實就是一方在離婚協議上簽下「拋棄剩餘財產分配請求權」。這代表該方自願放棄要求對方分財產差額的一半，等於什麼都不要，只想盡快離婚。

例如：先生婚後財產淨值1,500萬，太太為500萬，依公式（1,500-500）÷2＝500萬，先生應給太太500萬。若太太簽了「拋棄剩餘財產分配」，她就放棄這500萬權利。

通常這種情況，多出現在情緒極度疲憊、想「快刀斬亂麻」的離婚狀態下。但一旦簽下，就無法反悔，因此務必冷靜思考、諮詢律師後再決定。

許多人誤以為外遇方必須「什麼都不要」，但實務上，外遇與財產分配是兩回事。即使對方出軌，你也不能直接要求他放棄所有財產。能主張的部分，僅限「侵害配偶權」的損害賠償，金額通常遠低於想像。真正的財產分配，仍需依民法「夫妻剩餘財產分配」計算。

湯雅竣指出，如果你是資產較多的那一方，可能最後是「被外遇、又失去財產」的雙重打擊。這也是為什麼律師常提醒：別在氣頭上協議離婚，一定要先盤點財產與權益。

4.離婚財產怎麼分？

婚前財產、婚後繼承的遺產、爸媽贈與、慰撫金，這些都不用分。婚後的存款、買的房子車子等等（扣掉婚後的債務，例如房貸車貸），這些才是真正要分的「夫妻共同成果」。

5.房子登記在誰名下，就屬於誰嗎？

像范姜與粿粿的情況，房子登記在粿粿名下，看似「歸她所有」，但若該房是婚後購買，就仍屬「婚後財產」，需納入剩餘財產分配的計算。

舉例來說：房子現值1,000萬，婚後貸款仍有400萬未清，扣除後淨值為600萬。即便登記在太太名下，若夫妻為法定財產制，先生仍有權分得價值的一半（約300萬）。若一方主張房款多為自己支付，例如：粿粿表示她出八成頭期款與六成房貸，關鍵在於能否提出證據（匯款紀錄、貸款明細、父母贈與證明等），以證明出資比例。

6.常見財產登記迷思

「房子掛我名字就安全」。婚後購屋仍屬共同成果，離婚時仍需依法分配。

「那是借名登記」沒簽契約難舉證。湯雅竣指出，如果沒有簽「借名登記契約」，就算貸款是你付，也可能被法院認為你是因為愛「贈與」給對方。

7.共同登記聽起來很公平

「共同登記最公平」其實風險多。理論上很公平，但實務上也有不少坑：以後想貸款，雙方都要同意，否則銀行難審核通過。持分產權很難單獨處分，想賣只賣得掉自己那一半，變得很難脫手。

湯雅竣指出，一開始以為很公平，最後大家都卡住動不了，最後甚至感情決裂走到變價分割（法拍），「真的很尷尬」。

8.想保障自己，有沒有辦法？

可以。若考量關係或信任問題，建議，簽署「夫妻財產協議」或「借名登記契約」：明確寫明出資比例、禁止私自處分條款，必要時設違約金或抵押權。保管房屋權狀：避免對方在你不知情下處分房產。

湯雅竣提醒，別在情緒最滿的時候簽下「淨身出戶」協議，也別求方便亂用公版協議書，「別讓一時的委屈和不甘，變成一輩子的遺憾」。