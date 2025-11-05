快訊

「川普最可怕噩夢」勝出！34歲曼達尼成紐約市首位穆斯林市長

超詭！苗栗貓裏山公園出現「13條金塊+大把現鈔」 路人嚇閃超遠

資優生靠爸媽經濟能力？美國教育制度掀族群、階級爭論

范姜、粿粿離婚延燒 律師：1200萬與外遇無關 關鍵在「剩餘財產分配」

聯合新聞網／ 綜合報導
律師呂秋遠解釋，范姜開口要求的1200萬元與外遇無關，而是涉及離婚時的「剩餘財產分配」制度。圖／摘自IG
律師呂秋遠解釋，范姜開口要求的1200萬元與外遇無關，而是涉及離婚時的「剩餘財產分配」制度。圖／摘自IG

藝人范姜彥豐與粿粿離婚爭議延燒，外界熱議范姜開口要求1200萬元是否屬「外遇賠償」。對此，律師呂秋遠今（5）日凌晨在臉書發文指出，這筆金額與外遇無關，而是涉及離婚時的「剩餘財產分配」制度，強調房產分配才是爭點。

呂秋遠指出，依民法規定，多數夫妻適用「法定財產制」。離婚時，雙方須將婚後財產扣除債務後計算，財產較多的一方應將差額的一半分給另一方。若婚後購屋者名下有不動產，就需依現值減掉貸款後的「剩餘財產」作分配。

他舉例說明：「如果不動產價格是4000萬，目前只剩1000萬貸款，殘值是3000萬，對方就可以對分1500萬。」因此，范姜提出的金額，應是根據這項財產分配機制計算，並非針對外遇的精神賠償。

針對粿粿表示房貸與家庭開銷皆由她支付，呂秋遠回應：「就算是如此，也不能因此否認對方的分配權。」他解釋，婚姻是一種「家庭分工」，有人賺錢、有人付出家務勞動與情緒支持，雙方都在維繫家庭，因此法律上不會區分「誰付錢就誰擁有」。離婚時財產分配仍須依法平均，不能因為一方付貸款，就否認另一方的權利。

不過，呂秋遠也指出，若一方在婚姻中「極度擺爛」，例如長期分居、不顧家庭、家暴或外遇，另一方可請求法院「減免分配額」。他透露，實務上確曾出現法官將500萬元分配額減為50萬元的案例，理由是被告多年未盡家庭責任，「這類案件若能舉證對方毫無貢獻，法官有機會酌減分配比例。」

最後，呂秋遠提醒，大眾不應將法律問題簡化為「外遇要不要賠」或「誰吃軟飯」的情緒論述。他強調，交給法院比交給媒體好，因為法院能讓你要回錢、或是讓你不用給錢，但媒體和網友「只會嘲笑你們的家務事。」他也呼籲，婚姻中的金錢與情感付出都值得被尊重，「沒有誰吃軟飯，也沒有誰在佔便宜，真正的公平是角色互換後仍覺得合理。」

離婚 財產 外遇 呂秋遠 粿粿

延伸閱讀

元配別急！「北教大王力宏」劈12女給啟示 律師：讓那些女人互咬再收網

「教育界王力宏」狂劈12女！北教大教授被爆專挑人妻 校長、學生成獵物

工程師男友年薪300萬生活塞滿工作 女怨「沒溫度」：我只是背景音

精品大亨迎小三進門、小四又生娃！妻被要求「幫找月嫂」氣到提告

相關新聞

拒與長輩同住！爺爺奶奶堅持每天上門玩孫 人妻崩潰慘喊︰快煩死

「相見好，同住難」是千古不變的道理，所以不少夫妻都拒絕和家中「長老」同住。台灣1名人妻1在網上抱怨，稱由於不想每天都見到老爺和奶奶，所以才選擇不同住，豈料她誕下孩子後，加上丈夫「因工作關係不會每天回家」，結果老爺和奶奶「每天都藉故來幫忙做點家事，實際是來家裡玩孫，有時候1天來2次」，崩潰地慘呻「真的快煩死」。

「粿粿塑造范姜只想談錢」 律師反酸先侵害配偶權：不談錢不然談星座嗎？

粿粿遭丈夫范姜彥豐爆料婚內與「王子」邱勝翊有不當關係，她1日透過影片親自回應，坦承「與邱先生有逾矩行為」，但強調長期由自己負擔家計，並反控范姜不顧孩子，甚至開口索1600萬元離婚金。

范姜、粿粿離婚延燒 律師：1200萬與外遇無關 關鍵在「剩餘財產分配」

藝人范姜彥豐與粿粿離婚爭議延燒，外界熱議范姜開口要求1200萬元是否屬「外遇賠償」。對此，律師呂秋遠今（5）日凌晨在臉書發文指出，這筆金額與外遇無關，而是涉及離婚時的「剩餘財產分配」制度，強調房產分配才是爭點。

生活協奏曲／黃珮迪｜指尖歲月

小學四年級時我進入音樂班，除了主修的鋼琴，還得再選一項樂器作為副修。當時的我，對其他樂器一無所知。媽媽心疼我起步較晚，便建議我選國樂器當副修，她想起琵琶演奏家呂秀齡，問我：「我們來學琵琶好嗎？」於是，琵琶成了我的起點。 【精彩語錄】隨著指尖磨出厚繭，琵琶成了我身體的一部分，我的練習曲也逐漸成形……

【玩紙趣5-3】成若涵／以紙雕琢的人生風景

從私人客製化紙雕作品，到紙雕台灣百景的計畫，每一步都像是在陌生的道路上摸索。因為沒有前例可循，我一邊徬徨著，卻又一邊堅信著。然而也是樂觀的性格帶領我在遇到困難時，能將之視為挑戰；執著的個性，則成為我在每一個機會來臨時都能有所堅持的力量。

【話題徵文：不排不行】劉洪貞／不負所託

常有善心人士會發放便當或日用品給獨居老人，供有需要者在指定時間排隊領取，但數量有限，須早到才有機會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。