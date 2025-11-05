范姜、粿粿離婚延燒 律師：1200萬與外遇無關 關鍵在「剩餘財產分配」

藝人范姜彥豐與粿粿離婚爭議延燒，外界熱議范姜開口要求1200萬元是否屬「外遇賠償」。對此，律師呂秋遠今（5）日凌晨在臉書發文指出，這筆金額與外遇無關，而是涉及離婚時的「剩餘財產分配」制度，強調房產分配才是爭點。

呂秋遠指出，依民法規定，多數夫妻適用「法定財產制」。離婚時，雙方須將婚後財產扣除債務後計算，財產較多的一方應將差額的一半分給另一方。若婚後購屋者名下有不動產，就需依現值減掉貸款後的「剩餘財產」作分配。

他舉例說明：「如果不動產價格是4000萬，目前只剩1000萬貸款，殘值是3000萬，對方就可以對分1500萬。」因此，范姜提出的金額，應是根據這項財產分配機制計算，並非針對外遇的精神賠償。

針對粿粿表示房貸與家庭開銷皆由她支付，呂秋遠回應：「就算是如此，也不能因此否認對方的分配權。」他解釋，婚姻是一種「家庭分工」，有人賺錢、有人付出家務勞動與情緒支持，雙方都在維繫家庭，因此法律上不會區分「誰付錢就誰擁有」。離婚時財產分配仍須依法平均，不能因為一方付貸款，就否認另一方的權利。

不過，呂秋遠也指出，若一方在婚姻中「極度擺爛」，例如長期分居、不顧家庭、家暴或外遇，另一方可請求法院「減免分配額」。他透露，實務上確曾出現法官將500萬元分配額減為50萬元的案例，理由是被告多年未盡家庭責任，「這類案件若能舉證對方毫無貢獻，法官有機會酌減分配比例。」

最後，呂秋遠提醒，大眾不應將法律問題簡化為「外遇要不要賠」或「誰吃軟飯」的情緒論述。他強調，交給法院比交給媒體好，因為法院能讓你要回錢、或是讓你不用給錢，但媒體和網友「只會嘲笑你們的家務事。」他也呼籲，婚姻中的金錢與情感付出都值得被尊重，「沒有誰吃軟飯，也沒有誰在佔便宜，真正的公平是角色互換後仍覺得合理。」