拒與長輩同住！爺爺奶奶堅持每天上門玩孫 人妻崩潰慘喊︰快煩死

快訊

香港01
「相見好，同住難」是千古不變的道理，所以不少夫妻都拒絕和家中「長老」同住。台灣1名人妻1在網上抱怨，稱由於不想每天都見到老爺和奶奶，所以才選擇不同住，豈料她誕下孩子後，加上丈夫「因工作關係不會每天回家」，結果老爺和奶奶「每天都藉故來幫忙做點家事，實際是來家裡玩孫，有時候1天來2次」，崩潰地慘呻「真的快煩死」。

大量網友留言指「這就是主動和被動的區別，你有空就帶小孩去她家蹲，反過去禍害他們，讓他們應付你」、「請先生直接跟公婆說！這樣已經造成你的困擾了」、「不要開門」。

老爺奶奶1天來2次玩孫

原PO在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己沒有和老爺及奶奶同住，但丈夫因工作而不會每天回家，老爺和奶奶得知事件，每天藉故前來「幫忙做點家事」，其實是想玩孫，有時甚至「1天來2次」。

原PO慨嘆︰真的快煩死

原PO慨嘆「已推辭過不需要幫忙，還是每天都來」，當初「就是不想每天看到他們才沒同住」，形容自己快要被他們煩死。

網友笑言︰搬不夠遠

帖文引來許多網友留言，「搬不夠遠」、「這樣真的很討厭」、「孫送過去24小時」、「就說不在家」。

「相見好，同住難」是千古不變的道理，所以不少夫妻都拒絕和家中「長老」同住。台灣1名人妻1在網上抱怨，稱由於不想每天都見到老爺和奶奶，所以才選擇不同住，豈料她誕下孩子後，加上丈夫「因工作關係不會每天回家」，結果老爺和奶奶「每天都藉故來幫忙做點家事，實際是來家裡玩孫，有時候1天來2次」，崩潰地慘呻「真的快煩死」。

