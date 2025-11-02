婚前男友全家隱瞞這件事！準新娘大怒斬斷 網友力挺：分得好

伴侶之間切忌有秘密，何況還是影響人生決定的天大秘密？台灣1名女子在網上表示，曾與男友達到談婚論嫁的階段，她卻無意中聽到男友與其家人的秘密，原來未來老爺和奶奶長期服用精神科藥物和接受相關治療，打算等她嫁入門後，男友變丈夫，就教導她開車領取駕照，屆時由她每周帶同老爺奶奶複診，「天啊！對方如此隱瞞」，準新娘大怒下決定分手。

許多網友留言支持原PO決定，直指「他要的不是妻子，他要1個工具人」、「男友隱瞞家族病史，城府極深」、「如果一開始坦白，仍可以體諒，但他擺明引人入局」。

男友隱瞞父母患精神病 打算教導原PO開車載往複診

原PO在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，當初與1名男子交往，雙方有意結婚，但她無意中聽到男友與家人之間對話，男友一直隱瞞其父母長期服用精神科藥物，同時持續接受相關治療，打算等到與原PO完成婚事後，就會教導她駕車，當取得駕照後，就由她負責每周載同老爺和奶奶前往醫院複診。

原PO︰寧可放棄戀情

原PO大感驚訝，在文中形容「寧可放棄（戀情），也不要生活在這樣的家庭」，於是緊急叫停婚事，之後分手收場。原PO稱每次想起這段感情，只會覺得「最對不起的是我的家人」，提醒大家切勿「千萬不要為了結婚而結婚」。

網友︰男友如此隱瞞，都不是好丈夫

大量網友留言指「分得好」、「幸好你聽到」、「男友如此隱瞞，都不是好丈夫」、「下個會更好」。

