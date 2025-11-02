快訊

「粿粿塑造范姜只想談錢」 律師反酸先侵害配偶權：不談錢不然談星座嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
粿粿（左）與范姜彥豐昔日的甜蜜已成往事。圖／摘自IG
粿粿（左）與范姜彥豐昔日的甜蜜已成往事。圖／摘自IG

粿粿遭丈夫范姜彥豐爆料婚內與「王子」邱勝翊有不當關係，她1日透過影片親自回應，坦承「與邱先生有逾矩行為」，但強調長期由自己負擔家計，並反控范姜不顧孩子，甚至開口索1600萬元離婚金。對此，「巴毛律師」陳宇安在臉書評論，直言粿粿想塑造范姜只想談錢，「不談錢不然談星座嗎？」

陳宇安指出，既然粿粿被指涉及侵害配偶權，雙方也已決定離婚，「不談錢難道要談星座嗎？終究是要談錢的，為何不先說清楚？」他強調離婚協議涉及財務討論並非不合理。

粿粿1日在IG發布道歉影片，承認與王子有「逾矩行為」，也坦言婚姻早有裂痕，和范姜彥豐對於育兒方式與金錢觀差異極大。不過她反控范姜開出1600萬元離婚條件，甚至指責他「女兒哭了就戴耳機」等行為。

范姜隨後反擊，痛批對方「鋪天蓋地的謊言與誇飾」，強調自己買包、送禮從不手軟，卻被說沒付生產費，雙方隔空互嗆毫不留情。

另外，王子的演藝事業也面臨前所未有的危機，上海音樂會跟台灣一日店長活動都已取消，他年初牽線粿粿一起代言的「大立美」也發出聲明，表示雙方已終止合作。

