琳瑯滿目好難選？網推8大婚禮小物 新人送這些不出錯



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「婚禮小物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大婚禮小物。

在婚禮上準備小禮物贈送賓客，不只是流程的一部份，更代表著新人對親友蒞臨見證的誠摯謝意。從實用性高的生活用品，到帶有甜蜜寓意的零食點心，琳瑯滿目的選擇常讓新人傷透腦筋。究竟網友們熱議的婚禮小物有哪些呢？一起來看看吧！

「餅乾糖果」造型精緻又能果腹 「茶類」比「咖啡」更老少咸宜？

▲ 網友熱議 TOP8 婚禮小物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網路上「婚禮小物」相關的討論，發現以「餅乾糖果」最受新人們歡迎。各式造型精美及包裝講究的餅乾糖果不僅賞心悅目，更被許多網友評價為最不易踩雷的選擇，「每個人對實用小物的定義不太一樣，送吃的最安全」，「主持婚禮這幾年觀察下來，賓客最開心收到的婚禮小物還是吃的」。

一位網友便分享姊姊的婚禮送了「珍珠糖小泡芙」，自己結婚時則準備「小巧酥」，都獲得一致好評。也有網友將棒棒糖綁上蝴蝶結發送，表示「一出場就被拿光了」！

「茶／咖啡」也因實用性高而受到青睞，有網友便表示「送有質感的茶包茶類，長輩接受度很高」，也有咖啡廳推出耳掛咖啡的婚禮包裝，客製化寫上新人名字及愛情語錄，吸引熱烈留言。

還有新人發文詢問，婚禮應該送茶類抑或咖啡，留言區不少人大推茶類，指出「茶最安全，男女老少皆宜」，相反地，「咖啡應該還是有一些人不太愛」、「愛喝咖啡的人，也會挑咖啡豆品種」，認為在挑選婚禮小物時應以能符合大眾喜好為主。

而「香氛產品」同樣是熱門的小物選擇，如香氛蠟燭、擴香石及香薰瓶等香氛產品，因造型多元、香氣宜人，格外符合婚禮的夢幻氛圍。歌手蕭敬騰的婚禮伴手禮即選擇知名品牌香氛禮盒，被媒體大讚十分大器。

一位網友也分享自己結婚時，在每個賓客座位都放了一個室內擴香瓶，並從包裝到標籤內容全都客製化，大推是「簡單不失禮的婚禮小物」。不過，部份網友則對此提出不同意見，「有些人家中有小孩跟寵物的話，感覺香氛類的會有點困擾」、「有些人可能會暈香」，認為香氛產品容易因個人喜好差異而出現兩極評價，挑選時仍得多方考量。

除了上述品項外，植物、杯墊及果醬等也都是廣受關注的婚禮小物，小巧又有特色、為整體婚禮增添溫馨氛圍。你心中理想的婚禮小物又是什麼呢？其實不論選擇哪一種禮物，只要能傳達心意，就能讓賓客留下難忘的回憶。祝福每對新人都能在這段特別的旅程中，收穫專屬於自己的幸福！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「婚禮小物」相關討論則數。

觀測期間：2024/09/07~2025/09/07，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

