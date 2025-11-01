快訊

CNN：五角大廈同意向烏克蘭提供戰斧飛彈 只等川普做最終決定

新聞幕後／台肥董座之戰 小英女孩為何力挫賴清德愛將？

馮淬帆驚傳離世！曾炮轟導演王晶是王X蛋：害很多人很慘

琳瑯滿目好難選？網推8大婚禮小物 新人送這些不出錯

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
琳瑯滿目好難選？網推8大婚禮小物，新人送這些不出錯 圖片來源/Unsplash
琳瑯滿目好難選？網推8大婚禮小物，新人送這些不出錯 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「婚禮小物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大婚禮小物。

在婚禮上準備小禮物贈送賓客，不只是流程的一部份，更代表著新人對親友蒞臨見證的誠摯謝意。從實用性高的生活用品，到帶有甜蜜寓意的零食點心，琳瑯滿目的選擇常讓新人傷透腦筋。究竟網友們熱議的婚禮小物有哪些呢？一起來看看吧！

「餅乾糖果」造型精緻又能果腹 「茶類」比「咖啡」更老少咸宜？

▲ 網友熱議 TOP8 婚禮小物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議 TOP8 婚禮小物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網路上「婚禮小物」相關的討論，發現以「餅乾糖果」最受新人們歡迎。各式造型精美及包裝講究的餅乾糖果不僅賞心悅目，更被許多網友評價為最不易踩雷的選擇，「每個人對實用小物的定義不太一樣，送吃的最安全」，「主持婚禮這幾年觀察下來，賓客最開心收到的婚禮小物還是吃的」。

一位網友便分享姊姊的婚禮送了「珍珠糖小泡芙」，自己結婚時則準備「小巧酥」，都獲得一致好評。也有網友將棒棒糖綁上蝴蝶結發送，表示「一出場就被拿光了」！

「茶／咖啡」也因實用性高而受到青睞，有網友便表示「送有質感的茶包茶類，長輩接受度很高」，也有咖啡廳推出耳掛咖啡的婚禮包裝，客製化寫上新人名字及愛情語錄，吸引熱烈留言。

還有新人發文詢問，婚禮應該送茶類抑或咖啡，留言區不少人大推茶類，指出「茶最安全，男女老少皆宜」，相反地，「咖啡應該還是有一些人不太愛」、「愛喝咖啡的人，也會挑咖啡豆品種」，認為在挑選婚禮小物時應以能符合大眾喜好為主。

而「香氛產品」同樣是熱門的小物選擇，如香氛蠟燭、擴香石及香薰瓶等香氛產品，因造型多元、香氣宜人，格外符合婚禮的夢幻氛圍。歌手蕭敬騰的婚禮伴手禮即選擇知名品牌香氛禮盒，被媒體大讚十分大器。

一位網友也分享自己結婚時，在每個賓客座位都放了一個室內擴香瓶，並從包裝到標籤內容全都客製化，大推是「簡單不失禮的婚禮小物」。不過，部份網友則對此提出不同意見，「有些人家中有小孩跟寵物的話，感覺香氛類的會有點困擾」、「有些人可能會暈香」，認為香氛產品容易因個人喜好差異而出現兩極評價，挑選時仍得多方考量。

除了上述品項外，植物、杯墊及果醬等也都是廣受關注的婚禮小物，小巧又有特色、為整體婚禮增添溫馨氛圍。你心中理想的婚禮小物又是什麼呢？其實不論選擇哪一種禮物，只要能傳達心意，就能讓賓客留下難忘的回憶。祝福每對新人都能在這段特別的旅程中，收穫專屬於自己的幸福！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「婚禮小物」相關討論則數。

觀測期間：2024/09/07~2025/09/07，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

婚禮 社群

Social Lab社群實驗室

追蹤

延伸閱讀

「寶可夢」粉絲集結！Mister Donut聯名推出皮卡丘甜甜圈，5款造型1次看

東高雄六龜音樂市集11月8日登場 日本15家特色店家受邀擺攤

從時尚仙人到嚇人！蒂妲史雲頓「古一大師爆改樹懶」滿臉老態 破格熊貓眼妝撞臉《可可夜總會》

一打開濾掛咖啡立刻沖熱水？業者曝掛耳包咖啡2個NG行為破壞風味

相關新聞

琳瑯滿目好難選？網推8大婚禮小物 新人送這些不出錯

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「婚禮小物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大婚禮小物。

生活協奏曲／夏夏｜因為夠辛苦

當指尖觸動琴弦，記憶便開始低語，副刊特邀五位作者，分享自己和樂器之間的故事，將飛揚的音符凝縮為文字，五線譜化為稿紙，邀您一起譜出深邃的旋律。 【精彩語錄】獨自面對虛空，努力的目標極其抽象，合格的標準是自己心中的那把尺……

【書評 小說】果子離／以寫作與記憶賽跑

小說記述的香港，不是吾人熟悉的，紙醉金迷、文化前衛的那個香港。彼時的香港，經濟尚未起飛，尚未躍為亞洲四小龍。別說台灣讀者對這些時事頗為陌生，即令現在的香港人恐怕也不太知道……

【出版線上】陳宛茜／愈是混亂的時代，我們愈是需要《追憶似水年華》──尋找普魯斯特的「瑪德蓮時刻」

現代的生活、現代的語言，都比二十世紀末更接近普魯斯特的時代，譯者有足夠的知識與生活經驗，用最貼近中文世界讀者、台灣讀者最能感同身受的語言去進入普魯斯特的世界……

【媽媽的玻璃心診療室】劉昭儀／不像話的豆芽菜

豆芽菜是好相處的食材。不但易取得，價格相對便宜，更有豐富的植物性蛋白、膳食纖維和多種維生素，主婦們可讓優質的豆芽菜一年四...

【賞文回響】盧廷志／當孩子成為「鏟子超人」

那晚，兒子想與同學到災區幫忙，我一度擔心他會添亂便勸退：「有這個心意就很棒了，不一定要去啊！」但擋不住他的滿腔熱血，既然非去不可，就協助他準備妥當吧，給他一雙雨鞋、兩把舊鏟子，清晨四點出門，六點踏上開往災區的火車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。