工程師男友年薪300萬生活塞滿工作 女怨「沒溫度」：我只是背景音

一名女網友在Dcard感情板以「工程師男友沒有生活」為題發文，表示自己交往的男友是一名年薪300萬的工程師，看似條件完美、前途光明，但實際相處卻讓她感覺「明明身邊有他，卻感覺不到被陪伴」，貼文引來大量留言，掀起愛情世界的價值觀討論。

原PO在文中寫道，一開始和男友交往時覺得自己很幸運，稱讚對方聰明、穩重、有能力又負責任，且對未來有明確的規劃。但日子一久才發現，表面上的光鮮亮麗，背後藏著滿滿的孤單與疲憊。

她指出男友每天的生活幾乎被工作填滿，早上七點出門，晚上十點多才回到家。就算放假，腦袋也還在想專案、技術問題。甚至連吃飯、出遊都要回公司電話。雖然知道對方努力是為了兩人的未來，但想跟他聊聊生活的瑣事他卻心不在焉，隨口回幾句，眼神早已飄向筆電或手機，漸漸覺得自己不是他的女友，而是他生活中的背景噪音。缺乏陪伴讓她逐漸心灰意冷，覺得男友時常掛嘴邊的「等我這陣子忙完就好了」永遠不會結束。

她感嘆，愛情不該是被效率與績效綁死的投資，「他給了我穩定的未來，卻忘了給我當下的溫度。」也讓她開始懷疑這樣的感情是不是自己想要的，雖然物質上穩定，生活上卻讓人覺得空洞。她希望男友哪天真能停下來看看她，也直呼：「有時候我會想如果他少賺一點錢，生活簡單一點，我們是不是能更快樂？」

該則貼文曝光後，湧入數百則留言，留言區一半理性分析、一半開酸開罵。有網友認同原PO的無奈，「工程師不是沒感情，是被壓榨到沒靈魂」、「這篇太真實，物質的穩定換來的是情感的缺席」、「愛不是專案，不能一直延期」。但也有不少人反嗆原PO：「你不能又要錢又要陪」、「覺得他太忙，就找一個下班準時打卡的啊」、「妳看上他薪水，卻抱怨他努力的代價」。還有人直言：「挑個年薪50萬、早八晚五的男友，看妳會不會又嫌沒上進。」

也有少數留言提出中肯觀點，認為男友是被環境綁架，「科技業高薪背後是高壓，真正的問題是整個產業的工作文化。」該文也釣出工程師網友現身說法：「我真的懂那種疲憊，常常覺得自己像機器」、「不是不想陪，是根本沒力氣」。