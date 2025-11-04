【話題徵文：不排不行】排隊經濟學：從耐心到課金

第一次帶孩子到東京迪士尼，很清楚「排隊」是遊園的必修課。幸好當時孩子正迷上魔術方塊，等待對他而言不過是幾次五顏六色的旋轉與重組。排最久的隊伍是美女與野獸的城堡奇緣，整整兩小時，腳痠、口渴到令人懷疑自己為何要受苦。但在設施尾聲，看到貝兒與野獸共舞，不禁潸然淚下，覺得一切都值得了。

第二次再訪，多了一位兩歲的小兒同行，常常在抵達終點前便宣布自願放棄。於是，快速通關券、預約套票成了必須，課金成為唯一的解答。當我望著寒風中蜿蜒的人龍，再看看手上買來的便利，忍不住在心裡歡呼：「資本主義萬歲！」

我漸漸明白，排隊是一種選擇。有人用時間換取金錢，有人用金錢換取自由，本質上都是成本計算。耐心，是年輕時最富足的資源；金錢，則是進入家庭、工作後的籌碼。從迪士尼的隊伍，我似乎發現了資本主義的真相：沒有絕對的公平，只有不同的機會成本。