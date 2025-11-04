【青春名人堂】香氛執念，也可以眼見為憑

執念，眼見為憑。我以為我只是喜歡家裡香香的，直到看著新家整抽屜的香氛用品，才發現我對香氣有執念。

新家很小，搬家時捨去近三分之二的衣服、書籍，香氛用品卻依然塞滿一大抽屜，線香碟、擴香、好幾盒線香、盤香、精油、蠟燭，香氛抽屜竟比襪子抽屜還大。

我的第一只香氛用具，是二十幾年前買的白色陶盅般的香氛燭台。陶盅像清酒壺，胖肚子挖空放蠟燭，往上拉時縮了個脖子，頂端拉出杯狀，用來盛水，點精油。

時代進步，香氛也是，多到買不完追不上。小陶盅太無聊，又不會噴香氣，被我扔角落，換了無印良品香氛噴霧，常見的圓柱造型，可調整噴霧量、帶燈光，插電即可用。

這款噴霧是塑膠製，手掌大，好攜帶。長輩住院時，我提著鮑魚雞湯粥，帶上香氛噴霧探病，還準備了橙香跟薰衣草香兩種精油，想睡覺就用薰衣草，吃飯時就來點橙香，讓病房有些歡樂。幸好準備了香氛噴霧啊，長輩最後一段路，有香氣陪伴。

我還有各式線香盤。第一只是在峇里島買的，漂亮木刻線香盒，煙從木刻花裡飄出，冥想都具象化了。同一趟旅行還買了線香陶盤，旁邊刻了幾朵小花那種，很多人家裡都有一只。近年又迷上盤香，在法鼓山買到一只小巧盤香爐，氣場不穩，就點一盤道家師父做的盤香，穩定磁場。

擴香也必須有！不過擴香很兩難，要瓶子漂亮，又要香氣正確，所謂正確是不能太濃郁，也不能淡到無感，畢竟一瓶要用數個月，萬一買錯要忍受很久。最可怕的是類似濃烈百合花的香味，好像拜拜。我用過。

搬新家時，我終於捨去壞掉的圓柱香氛機，千挑萬選買了新的香氛機，原木座上擺了純白細薄陶瓷，實在美麗，還可以USB充電。可是它太脆弱，噴出來的香氣又太多，香到太太抗議，只用一次就當擺飾了。說到底，香氛機根本華而不實，我一共用壞兩個圓柱香氛機，再加上這個美麗的擺飾。

幸好我樸素矮胖的白色陶盅還留著。放在書房裡，每天早起添水、點精油、燃蠟燭、寫功課，儀式一樣。而峇里島那只不起眼的小陶盤，則放在媽媽的相片前，想媽媽就燃一根線香，煙塵裊裊，把我的思念送到天上。

我以為人總要與時俱進，幸好，總有些什麼是不變的。二十年了，從撥接上網、數位時代，到AI時代，我還是我，天天在書桌前寫字，用著我的老陶盅香氛燭台。