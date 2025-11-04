【愛情心靈國】戀愛不是抽盲盒

友人接連談了幾段甜蜜開頭，卻灰頭土臉結尾的短暫戀情。這種戀情多了，其實很消磨心智，她來找我商量：「我們去拜月老吧？」

「好啊，你想跟月老許願怎樣的對象？條件說來聽聽。」

「都可以啦。我是談戀愛，不是談條件。」

我說：「那好辦，我舅舅剛離婚，我介紹給你。」

「你舅舅年紀也太大了吧！」

「要不我同學？」我開手機給她看：「滿有品味的。」

「是不錯……等等，我記得你同學喜歡男的？」

「年紀不能太大、要是異性戀男性……」我哈哈大笑：「還敢說你不談條件。」

別在月老面前當奧客

很多人以為談戀愛不該談條件，但身為三十多歲、習慣愛好也幾乎定型了的成年人，不談條件的戀愛，其實是在談「不知道自己要什麼，只好浪費時間去試錯」的戀愛。

想像一下，當你走進菜市場，跟老闆說：「我要買晚餐食材……我不知道要吃什麼，你看適合的給我就是了。」你不被老闆當奧客才怪。

戀愛不是抽盲盒，不想被月老當奧客，條件至少先開來。

條件怎麼開，也是有學問的。

友人的第一條，就被我擋了下來──要帥。

友人很不滿：「怎樣？我不能要帥的喔！」

「我同意合三觀前要先合眼緣。」我說：「但如果月老給你阿部寬，可以嗎？很帥！」

友人面有難色：「我、我還是喜歡韓星那種花美男欸……」

「對，所以許願要具體。」

帥、有錢，都是空泛的形容詞，每個人心目中的標準都不一樣。甚至同樣是有錢，國中畢業胼手胝足的小企業老闆和外國名校畢業的富二代，代表的是截然不同的價值觀與生活模式。不具體的許願，就算實現了，也可能帶來不如意的結果。

「要具體是吧。」友人抓到訣竅：「好，那我希望對方在大阪、台北都有不動產。」

「聽起來不錯。但如果房子換成紐約呢？」

友人眼睛放光：「其實也可以啦！」

「那就錯了，這又是無效許願。」

願望雖然要具體，但也必須是不可退讓的底線，底線才是提綱挈領的「綱」與「領」，其他都只是附加的紅利。

只要打開手機，當代人缺的不是戀愛對象，而是如何過濾浮花浪蕊，只有知道自己的底線，才能少走冤枉路。舉例來說，與其期待對方在哪裡有房，不如期待他有在大都會置產的能力──但有錢就是合適的人嗎？

經濟能力只是其中一條線，其他還有價值觀、兩性觀、溝通方式乃至於人品需要考量。真正的關鍵不是把底線設得愈高愈好，而是想把兩人日子過好，你「至少」需要對方怎麼樣。

許願其實不只是許願

「好，我知道了，許願是大學問，可以開課的。」友人說：「但是我立刻就要去拜拜，我要求捷徑。」

「捷徑嘛，捷徑也是有的──」我說：「你閉上眼睛，想像一下，你眼前有個水晶球，能讓你窺看到十年後幸福的你，你看到了什麼？」

「我看到我很快樂、很有錢……」

「停！水晶球只能看到畫面，你必須描繪得出那張圖像。」

相較於後天習得的語言，人類天生是透過畫面去理解世界的。畫面能乘載的訊息，比語言還多。比如「穿著絲綢睡衣、在東京高樓飯店舉杯看夜景」和「與另一半牽手，坐在自家泳池旁笑看孩子打水仗」，也許都代表快樂、富足，但卻是截然不同的品味與價值觀。

畫面很原始，而直覺不會騙人。遇到新對象，把他放進那個未來想像裡試試，合不合，你會知道的。

說到底，許願不只是許願，而是對自己人生的總整理：你是怎樣的人？你需要怎樣的對象，才能一起把人生的小船，划向什麼樣的彼岸？

如果你不知道自己是誰，就會不斷遇到不合拍的水手，把徵人啟事貼了一次又一次；如果你不知道要去哪裡，就只能不斷啟程又返航。談戀愛不能沒有愛，但一再愛上不適合的人、大鬧著分手，終究是很累的。為什麼不能在墜入愛河之前，先確定能跟對方處得來呢？看似功利的「開條件」，其實反而是認識自我的方式：不懂自己，開條件無異於漫天開價，而當你懂了自己，條件就像道路兩旁的反光導標，標誌著正路所在，避免人生翻車摔到山腳下。

「但是等等……」友人又有話說了：「我還是覺得開條件很功利，如果對方將來不合條件，難道我就甩掉他嗎？」

「人生沒有那麼非黑即白。你想認養健康的小狗，不表示牠病了你就會扔掉牠。同樣都是沒錢，交往三天發現對方欠了兩千萬賭債，跟交往十年對方失業，你的處置難道會一樣嗎？」

我拍拍友人的肩膀：「問這麼多，先認清自己是誰，把那個又愛又適合的人交到了再說吧。」