快訊

今天協商了！輝達落腳北士科T17、T18「分手費估約40億」 新壽成本曝光

美對陸芬太尼相關關稅砍半…台灣遭點名「首當其衝」！關鍵數字曝光

台股創27千金歷史紀錄 「這4檔」更是飆上天價

聽新聞
0:00 / 0:00

不僅公開喊「啪啪啪情有獨鍾」 網揭粿粿和王子對話驚呼：不演了

聯合新聞網／ 綜合報導
粿粿（左）遭范姜彥豐指控婚內出軌，偷吃對象正是之前美國行的成員王子（右）。圖／取自粿粿Instagram
粿粿（左）遭范姜彥豐指控婚內出軌，偷吃對象正是之前美國行的成員王子（右）。圖／取自粿粿Instagram

范姜彥豐指控粿粿婚內出軌，對象正是先前美國遊的成員之一王子，偷吃事件爆發後粿粿和王子的健康形象一夕之間全毀。有網友挖出粿粿和王子以往的對話紀錄，在偷吃事件爆發之前乍看只是好朋友鬥嘴，如今卻讓人感到十分露骨，令鄉民紛紛大喊「不演了」、「好噁」。

范姜昨（29）日在Instagram爆料，指妻子粿粿婚內偷吃王子，悲痛直呼遭2人狠狠踐踏，「最終成了戴著綠帽的小丑」。此外，根據「NOWNEWS今日新聞」報導，范姜和粿粿正在打離婚官司，范姜因握有對方偷吃鐵證求償1200萬，但粿粿只願支付500萬，雙方價碼談不攏，因此整起醜聞才會浮上檯面。

此外，有一名女網友在Dcard以「粿粿和王子以前的對話是不是根本沒在演？」為題發文，原PO表示已有許多人整理出粿粿和王子的對話紀錄，但其中2段對話令她難以忘懷。

其一是去年12月王子在Instagram分享滑雪的貼文，粿粿先留言「Papapa」，王子則回應「對啪啪啪情有獨鐘（鍾）？」；另一則同樣是王子在Instagram的貼文，只見他分享和胡瓜、粿粿等人的合照，文章寫著「我們聚在一起又想起當時運動會的熱血」，還不忘tag粿粿「都沒做事都在做人的隊經」，而粿粿則在留言回應「做出一個粿醬不錯吧」。

兩段對話曝光後，原PO直言對有夫之婦說出這些內容「本身就超級母湯」，如今回頭看粿粿和王子的互動感覺更奇怪，讓原PO大嘆2人難道完全不想隱瞞，「還是已經料到范姜彥豐有一天會出來爆料，就乾脆不演了？」

貼文曝光後也吸引許多鄉民回應，「超噁」、「搞不好他們以為范姜很笨，不會察覺到什麼，有被懷疑就說『哦，我們是好朋友啊』」、「沒邊界感的真的母湯」、「王子確定不把洛杉磯那幾部影片刪掉？剛剛看真的細思極恐」。

王子 出軌 Dcard 妻子

延伸閱讀

不只粿粿和王子！葛斯齊驚爆美國團「出軌的有兩對」

范姜彥豐爆粿粿外遇王子 律師直言「是一個玉石俱焚的策略」

協商內幕曝光！ 范姜彥豐求償1200萬 粿粿只願付500萬

晏柔中衰捲粿粿出軌風波 好友吳姍儒這麼說

相關新聞

不僅公開喊「啪啪啪情有獨鍾」 網揭粿粿和王子對話驚呼：不演了

范姜彥豐指控粿粿婚內出軌，對象正是先前美國遊的成員之一王子，偷吃事件爆發後粿粿和王子的健康形象一夕之間全毀。有網友挖出粿粿和王子以往的對話紀錄...

他鄉故鄉／從傾聽交織創意 聶光炎禮敬陽光照出舞台路

他的工作哲學是「誠」。因為至誠，所以毫不苟且；因為至誠，極重視過程；精誠所至，為了完成目標，無私無我，他認為「成就他人」，才能「成就自己」。唯其如此至誠，他禮敬陽光，幾近崇拜。 「四時行焉，百物生焉」，「光」是主角，不費一辭。他，聶光炎，舞台設計大師、燈光設計大師。一輩子替人搭舞台、打燈光，他謙稱自己是「在光影暗處悶聲不響討生活的人」，劇場界敬稱他聶老師。

【他鄉，故鄉】沈珮君／聶光炎，舞台哲學家，一個做光的人

那個年代，做劇場，永遠預算不足，聶光炎總能用創意突破困境。汪其楣導演的《仲夏夜之夢》，令觀眾驚豔的一大片水晶簾幕，就是聶老師用一根根便宜的水管打上燈光造成的……

【時光外的畫裡乾坤】汪漢澄／孔雀羽

這些作品的尺寸很小，離得稍遠就看不清楚，甚至還需要藉放大鏡來欣賞，所以不適合掛在牆上供大眾圍觀，而是讓人手持，近距離細細地品味。

【父母心情】赫連擁／與子女討論偏心

偏心是人性，是種十分個人化的好惡選擇，有觀念上的、有印象上的，更有莫名其妙全憑直覺的。通常，是在比較之下能有所感覺或立見...

【心情點滴】知沄／光島

父親過世之後，三兄妹坐在老宅的圓桌前，討論遺產的分配。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。