不僅公開喊「啪啪啪情有獨鍾」 網揭粿粿和王子對話驚呼：不演了

范姜彥豐指控粿粿婚內出軌，對象正是先前美國遊的成員之一王子，偷吃事件爆發後粿粿和王子的健康形象一夕之間全毀。有網友挖出粿粿和王子以往的對話紀錄，在偷吃事件爆發之前乍看只是好朋友鬥嘴，如今卻讓人感到十分露骨，令鄉民紛紛大喊「不演了」、「好噁」。

范姜昨（29）日在Instagram爆料，指妻子粿粿婚內偷吃王子，悲痛直呼遭2人狠狠踐踏，「最終成了戴著綠帽的小丑」。此外，根據「NOWNEWS今日新聞」報導，范姜和粿粿正在打離婚官司，范姜因握有對方偷吃鐵證求償1200萬，但粿粿只願支付500萬，雙方價碼談不攏，因此整起醜聞才會浮上檯面。

此外，有一名女網友在Dcard以「粿粿和王子以前的對話是不是根本沒在演？」為題發文，原PO表示已有許多人整理出粿粿和王子的對話紀錄，但其中2段對話令她難以忘懷。

其一是去年12月王子在Instagram分享滑雪的貼文，粿粿先留言「Papapa」，王子則回應「對啪啪啪情有獨鐘（鍾）？」；另一則同樣是王子在Instagram的貼文，只見他分享和胡瓜、粿粿等人的合照，文章寫著「我們聚在一起又想起當時運動會的熱血」，還不忘tag粿粿「都沒做事都在做人的隊經」，而粿粿則在留言回應「做出一個粿醬不錯吧」。

兩段對話曝光後，原PO直言對有夫之婦說出這些內容「本身就超級母湯」，如今回頭看粿粿和王子的互動感覺更奇怪，讓原PO大嘆2人難道完全不想隱瞞，「還是已經料到范姜彥豐有一天會出來爆料，就乾脆不演了？」

貼文曝光後也吸引許多鄉民回應，「超噁」、「搞不好他們以為范姜很笨，不會察覺到什麼，有被懷疑就說『哦，我們是好朋友啊』」、「沒邊界感的真的母湯」、「王子確定不把洛杉磯那幾部影片刪掉？剛剛看真的細思極恐」。