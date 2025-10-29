她曝「排休制情侶」獨有1好處 網友共鳴：超有感

許多人的工作以周休二日為主，也有的工作是由員工自由排休，近日一名女網友在Dcard透露，自己和男友都是排休制工作，起初認為會因為不好安排出問題，沒想到「排休也有排休的甜」。貼文發布後網友狂點頭，「我也是排休情侶！旅行很便宜這點很有感」。

原PO跟男友從事的都是排休制工作，男友在當房仲，她則在服務業，一開始很擔心這樣的作息會不會不好安排，後來發現其實排休有排休的好，兩人月休最多可以有10天，只要達到業績目標就能多拿充電假。平日休假的優勢讓他們可以避開充滿人潮的景點、餐廳，她也能趁男友上班時處理自己的事。

兩個人生活都有自己的節奏反而不容易膩，她還透露，雙方會每個月一起對假期、安排短旅行，比起固定周休，這種彈性其實更自由而且旅行更便宜。雖然不一定每天都見面，但每次相處都特別珍惜，也更懂得平衡工作和生活。

貼文引來許多網友共鳴，「覺得這種關係很健康，彼此有自己的生活節奏，也願意為對方喬時間」、「男友是消防，我是護理也是排假」、「兩個都排休真的很方便！要出去玩都可以找平日，比較便宜人也比較少」、「平日出門真的很舒適，不用人擠人、車位好找」、「上個月才跟男友在平日去釜山三天，機票真的好便宜」、「排休真的很棒，隨時都能替自己製造長假而且不用人擠人」。

也有人哀號，「男朋友排休，我見紅休，幾乎完全不能同時放假」、「一個排、一個固定六日這種才慘」、「我一個月只能休一次禮拜六日，老公一個月要留守一次，我們會盡量讓彼此有時間一起陪小孩，聚少離多真的很可憐」、「要嘛都見紅休，要嘛都排休，要不然時間是真的會全都錯開」。